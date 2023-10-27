رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية

تمسك توتنام بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

ولعب توتنام ضد كريستال بالاس في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي الديوك كل من جويل وارد مدافع كريستال بالاس بالخطأ في مرماه وهيونج مين سون، بينما سجل جوردان أيو لكريستال بالاس.

وقلص الكوري الجنوبي الفارق مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إذ سجل ثامن أهدافه بفارق هدف واحد عن المهاجم النرويجي.

وابتعد توتنام في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، وهو أكبر فارق بينه وبين الوصيف منذ موسم 1960-61 وحينها حققوا اللقب.

ويبتعد فريق لندن عن مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط بشكل مؤقت حتى يلتقي ضد جاره مانشستر يونايتد غدا السبت.

بهذا الفوز وصل توتنام للنقطة الـ26 متمسكا بصدارة الدوري، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ12 في المركز الـ11.

التشكيل

دفع أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام بسون كمهاجم صريح ومن خلفه جيمس ماديسون كصانع ألعاب.

Our XI for tonight's clash against Palace 👊 Featuring our newly introduced legacy numbers! 🤍 pic.twitter.com/YVg5bD3YZR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 27, 2023

بينما بدأ روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس بأودسون إدوارد المهاجم الفرنسي.

وصف المباراة

دخل توتنام المباراة بشكل ضعيف عكس المتوقع فتلقى هجوما من كريستال بالاس نتج عنه تألق من جوليلمو فيكاريو، في الدقيقة السادسة تمكن الحارس الإيطالي من تصدي كرة خطيرة من خارج منطقة الجزاء.

ولم يتوقف تألق فيكاريو عند هذه الكرة فبعدها بدقيقة واحدة فقط تصدى لكرة أرضية على يساره من داخل منطقة الجزاء من إدوارد أودونس والتي تعتبر الأخطر في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ16 حاول توتنام تهديد مرمى كريستال بالاس ولكن دون خطورة كبيرة بعد تسديدة على الطائر من ماديسون من داخل منطقة الجزاء بعدما مررها له ريتشارليسون برأسه.

وهدأ إيقاع المباراة بصورة كبيرة وظلت الصراعات الثنائية في وسط الملعب مسيطرة على الفريقين بدون هجمات خطيرة على مرمى فيكاريو أو سام جونستون حارس مرمى كريستال بالاس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

تدخل بوستيكوجلو سريعا بين الشوطين لإجراء التبديل الأول بخروج بن ديفيز ودخول إيمرسون رويال في محاولة للهجوم على كريستال بالاس.

وبدأ توتنام بشكل مغاير تماما عن الشوط الأول فضغط بشكل قوي على كريستال بالاس.

ونتج عن الضغط العالي تشتيت لجونستون إذ كان قريبا من فقدان الكرة أثناء بناء اللعب في الدقيقة 52.

وفي نفس الدقيقة تمكن توتنام من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية أرضية قوية من ماديسون من داخل منطقة الجزاء فشل جويل وارد مدافع كريستال بالاس في تشتيتها خارج الملعب وبدلا من ذلك وضعها في شباك فريقه.

في الدقيقة 64 أجرى بوستيكوجلو تبديلين معا بخروج يفيس بيسوما وريتشارليسون ودخول بيير إيميل هويبيرج وبرينان جونسون.

ونجح جونسون سريعا في ترجمة تبديل مدربه الاسترالي وصنع الهدف الثاني بعدما لعب عرضية أرضية تجاه سون وسددها الكوري مباشرة لتسكن شباك جونستون.