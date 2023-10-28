تامر مصطفى: الفعالية أهم من الاستحواذ.. وتدربنا على هدف قفة ضد الزمالك 4 أيام

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة - تامر مصطفى

شدد تامر مصطفى المدير الفني لـ نادي إنبي أن الفوز على الزمالك كان مستحقا، وتحدث عن موقف زياد طارق مع الفريق.

وانتصر إنبي على الزمالك بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وقال تامر مصطفى عبر أون تايم سبورتس: "واجهنا الضغط ضد الزمالك بعيدا عن مناطق الدفاع الخاصة بنا، وكنا ندافع بلاعب إضافي أمام لاعبي الأبيض".

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وأضاف "بعد هدف التقدم، تغييراتي كانت هجومية والحالة الفنية للفريق كانت جيدة وحاولنا الاستفادة من التحولات والمساحات الكبيرة في دفاع الزمالك".

وأشار عن الهدف الثاني "ركزنا في التدريبات خلال الأيام الـ 4 الماضية على الركلات الثابت، ولدينا أكثر من لاعب يجيد التسجيل منها مثل أحمد خليل "كالوشا ومحمد حامد وقفة صاحب الهدف".

وشدد "الفوز ضد الزمالك مستحق وكان يمكننا أن نفوز بنتيجة أكبر من 2-1، ولا أتذكر فرصة حقيقية للأبيض هددت مرمانا، سنحت لنا أكثر من فرصة، وليس لدي مشكلة في خسارة الاستحواذ فالأهم الفعالية".

وأكمل "تغييرات الزمالك سهلت علينا الأمور وأعطتنا جرأة بأن نضغط ونلعب على التحولات بجراءة أكثر، خاصة أن لاعبي الزمالك لديهم حلول قوية في موقف 1 ضد 1 وأغقلنا على زيزو وشيكابالا عند استحواذهم على الكرة بـ 3 لاعبين دون أن نضر بشكل الفريق في أرض الملعب".

وأتم "زياد طارق إضافة كبيرة وحددنا له برنامجا خاصا ونحتاجه الفترة المقبلة لأنه يمتلك إمكانيات رائعة، يحتاج للعمل على العوامل البدنية وبدأ بالفعل في الاستجابة وسيكون له دورا قريبا في الفريق".

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.

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