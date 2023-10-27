هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 22:23
كتب : FilGoal
تغلب الهلال على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي.
الهدف الأول أتى بعد 45 ثانية فقط من انطلاق المباراة، بفضل كرة طولية أرسلها كاليدو كوليبالي ليتسلهما سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ويسجلها في الشباك.
وهذا الهدف هو أسرع هدف في تاريخ مباريات الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.
وهو أيضا ثاني أسرع هدف في تاريخ الهلال بالمسابقة ذاتها بعد هدف سلمان الفرج في مرمى الشعلة في 2013 (15 ثانية).
كما أنه أسرع هدف يسكن شباك الأهلي في تاريخ الدوري.
هدف سافيتش المبكر بصوت مدحت شلبي⚽🔥
الهلال 1 × 0 الأهلي #الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/7JOkhCrsfZ— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
الوضع تفاقم بإسقاط فرانك كيسي لاعب وسط الأهلي للجناح البرازيلي مالكوم داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.
وبعد طول مراجعة لاحتمال وجود لمسة يد على مالكوم، صدر قرار تقنية الفيديو بتأكيد الركلة.
ويتقدم ألكساندر ميتروفيتش ليسددها، ولكن تصدى لها الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة 26.
ميندي.. تصدي العمر في الكلاسيكو 🔥🧤#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/MGXSBV73wO— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
سريعا عوض ميتروفيتش ركلته المهدرة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 برأسية بعد عرضية من سعود عبد الحميد.
هدف ميتروفيتش في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤🔥
الهلال 2 × 0 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/71WvWZxjpX— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
وفي الدقيقة 45+5 سدد مالكوم ركلة حرة للهلال ولكنها ارتطمت بالعارضة.
📣صوت العارضة
مع تسديدة مالكوم🥅#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/KFzUjaFbam— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
وبعد تمريرة من رياض محرز، انطلق ألان سان ماكسيمان وسجل هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 58.
هدف ماكسيمان بصوت مدحت شلبي🎤🔥
الهلال 2 × 1 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/tY7nzWAjYe— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
ولكن في نهاية المطاف حاول مدافع الأهلي روجر إيبانيز تمرير الكرة إلى إدوارد ميندي المتقدم من مرماه، لتسكن الكرة شباكه بغرابة شديدة.
⚽️هدف الهلال الثالث بصوت مدحت شلبي🔵🎤
الهلال 3 × 1 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال
#Hilal_Ahli pic.twitter.com/LzIP9wykmd— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
بذلك يرفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن التعاون أقرب ملاحقيه، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة النصر (22 نقطة) مع الفيحاء.
بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 22 نقطة في المركز الخامس.