هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة

تغلب الهلال على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي.

الهدف الأول أتى بعد 45 ثانية فقط من انطلاق المباراة، بفضل كرة طولية أرسلها كاليدو كوليبالي ليتسلهما سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ويسجلها في الشباك.

وهذا الهدف هو أسرع هدف في تاريخ مباريات الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.

وهو أيضا ثاني أسرع هدف في تاريخ الهلال بالمسابقة ذاتها بعد هدف سلمان الفرج في مرمى الشعلة في 2013 (15 ثانية).

كما أنه أسرع هدف يسكن شباك الأهلي في تاريخ الدوري.

الوضع تفاقم بإسقاط فرانك كيسي لاعب وسط الأهلي للجناح البرازيلي مالكوم داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وبعد طول مراجعة لاحتمال وجود لمسة يد على مالكوم، صدر قرار تقنية الفيديو بتأكيد الركلة.

ويتقدم ألكساندر ميتروفيتش ليسددها، ولكن تصدى لها الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة 26.

سريعا عوض ميتروفيتش ركلته المهدرة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 برأسية بعد عرضية من سعود عبد الحميد.

هدف ميتروفيتش في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤🔥 الهلال 2 × 0 الأهلي#الهلال_الاهلي | #الاهلي_الهلال #Hilal_Ahli pic.twitter.com/71WvWZxjpX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023

وفي الدقيقة 45+5 سدد مالكوم ركلة حرة للهلال ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وبعد تمريرة من رياض محرز، انطلق ألان سان ماكسيمان وسجل هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 58.

ولكن في نهاية المطاف حاول مدافع الأهلي روجر إيبانيز تمرير الكرة إلى إدوارد ميندي المتقدم من مرماه، لتسكن الكرة شباكه بغرابة شديدة.

بذلك يرفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن التعاون أقرب ملاحقيه، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة النصر (22 نقطة) مع الفيحاء.

بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 22 نقطة في المركز الخامس.