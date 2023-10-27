مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مواجهة الغريم مانشستر يونايتد في الدربي عن مواجهة أندريه أونانا حارس مرمى الفريق مرة أخرى بعد دوري أبطال أوروبا.

كما علق جوارديولا على تصريحات ليونيل ميسي عن كون فريق برشلونة الذي جمعهما بين 2008 و2012 هو الأفضل في التاريخ، واقتراب مستوى جيل الأرجنتين الحالي من ذلك المستوى.

أيضا أدان المدرب الإسباني هتافات مسيئة صدرت من بعض جماهير مانشستر سيتي ضد الراحل بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد.

وإليكم ما قاله بيب في المؤتمر..

وفاة بوبي تشارلتون أسطورة يونايتد

بالتأكيد سيتضامن الفريقان معا لوداعه قبل المباراة. هذا يحدث بلا شك.

الدربي مباراة مميزة في أولد ترافورد أم مجرد مباراة أخرى؟

كانت مباريات مميزة دائما حين كنت في برشلونة وبايرن ميونيخ وأسافر إلى إنجلترا للعب أمام يونايتد في أولد ترافورد.

الدربي بالتأكيد مباراة مميزة لمشجعينا ولنا جميعا ولكنها ليست مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أو الجولات الأخيرة من الموسم حيث يمكن للفوز أو الخسارة تحديد التتويج بلقب الدوري من عدمه.

لقد لعبنا 9 جولات ولا تزال أمامنا 87 نقطة للعب عليها وبالتالي هي مباراة أخرى يجب التركيز بها على ما يجب أن نفعله من أجل الفوز.

جودة مانشستر يونايتد

إنه فريق خطير دائما أيا كان من يدربه. إنه خصم صعب طوال الوقت ويملك الجودة الفردية والشخصية والزخم.

مانشستر يونايتد يملك القدرة على التسجيل حتى وإن لم يكن الطرف الأفضل ونحن نعرف ذلك بلا شك.

الصراع بين فريقي مانشستر

إنها منافسة جيدة. كل فريق يحترم الآخر. هذا موسمي الثامن هنا وفزنا ببعض المباريات وخسرنا بعضها ولم تحدث أي مشاكل.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي كان مميزا لأننا أردنا الفوز وكان مهما قبل الذهاب إلى اسطنبول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

هتافات بعض جماهير سيتي ضد الراحل تشارلتون

إنهم لا يمثلوننا. الكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر. لدينا احترام كبير لمانشستر يونايتد ونثبته سواء فزنا أو خسرنا.

لدينا الكثير من الاحترام لرمز مثل سير بوبي تشارلتون وغدا سنكون جزءا من ذلك. نرسل تعازينا ليونايتد ولكرة القدم الإنجليزية.

أندري أونانا

أتذكر حين تحدث عنه صديق مشترك باحترام كبير وحين قابلته شخصيا في أمستردام. إنه لاعب استثنائي.

الكل يحتاج للوقت من أجل التأقلم مع الدوري الإنجليزي، ليس فقط المدربين بل اللاعبين والحراس والجميع. أحيانا يكون البعض أسرع من البعض الآخر.

هل سيلعب ضدنا كما لعب في نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر؟ أتمنى ألا يحدث ذلك وأن نتمكن من التغلب عليه، ولكني دائما أتوقع الأفضل من الخصوم وأفضل رؤية نقاط القوة عن نقاط الضعف.

تصريحات ميسي عن اقتراب الأرجنتين من مستوى برشلونة "الأفضل في التاريخ" مع بيب.

ميسي يملك حدسا جيدا للغاية في تحليل ما يحدث على أرض الملعب، وبما أنه كان في الفريقين فلمَ لا يجب أن نصدقه؟

لا يمكنني الحديث عن الأرجنتين لأني شاهدت بضع مباريات عبر التلفاز، ولكن إذا كنا قريبين من بطل العالم فهذا إطراء كبير.

فاجأني ما حدث في اللحظات الصعبة للأرجنتين مثل ربع النهائي والنهائي حين تقدمت 2-0 ثم تعادل الخصم 2-2.

عادة ما تنهار الفرق في تلك المواقف، ففي المباريات الإقصائية تكون العواطف مهمة للغاية، ولكنهم بعد ذلك كانوا أفضل نسخة ممكنة من أنفسهم ولعبوا أفضل مما سبق.

أعتقد أن الشوط الأول الذي لعبوه أمام فرنسا في النهائي وهذا المستوى من الجودة الذي أظهروه يصعب إيجاده في المباريات النهائية، فقد كانت واحدة من أفضل النهائيات التي شاهدتها في حياتي.

في لحظة يمكنك رؤية البطولة أمامك وتقول لنفسك سأصبح بطلا ثم فورا تتحول النتيجة من 2-0 إلى 2-2، هذا يمكنه أن يدمر اللاعبين، ولكن رد فعل الأرجنتين في الوقت الإضافي كان أفضل مما سبق، وهذا صعب للغاية بعيدا عن الجودة الفنية والحراس والمدافعين.

هذا سبب كونهم أبطال العالم، فلا يمكنك أن تصبح بطل العالم إن لم تملك شيئا مميزا على كل الأصعدة تحديدا في العقلية. لقد فاز مانشستر سيتي بالثلاثية لأننا كنا أقوياء للغاية في هذا الجانب، وفي اللحظات السيئة حافظنا على استمراريتنا وواصلنا مطاردة أرسنال وقبله ليفربول وسنفعلها مجددا.