خبر في الجول – طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 18:19

كتب : بسام أبوبكر

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

يقود طاقم تحكيم مصري مباراة الترجي التونسي ضد الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة الذهاب في المغرب على مركب محمد الخامس معقل الوداد يوم الأحد المقبل.

ويتولى أمين عمر قيادة المباراة ويساعده يوسف البساطي كمساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني.

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بينما يأتي محمود البنا كحكم رابع، ومحمود عاشور حكما تقنية الفيديو ويساعده محمد عادل.

وتمكن الوداد من الوصول للدور نصف النهائي بعد الفوز ذهابا وإيابا على إنييمبا النيجيري بمجموع أربعة أهداف دون رد.

بينما وصل الترجي للدور ذاته بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد في مباراة الذهاب، بينما عاد في النتيجة وفاز في العودة بثلاثية دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر سيلاقي الأهلي نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل أيضا في جنوب إفريقيا.

وبحسب تقارير مغربية فقد تجاهل نادي الوداد طلب نظيره الترجي التونسي بتأجيل مباراة الذهاب.

وذكر موقع "لو سبورت 360" المغرب أن الترجي طلب تأجيل مباراة الذهاب إلى يوم 2 نوفمبر نظرا لضيق الوقت، لكن إدارة الوداد تجاهلت الأمر وأطلقت تذاكر المباراة بالموعد المحدد مسبقا.

الترجي الوداد الدوري الإفريقي
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