تشكيل الزمالك – عودة عواد وعلاء.. وأوباما مهاجم أمام إنبي

عاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك بعد نهاية إيقافه في مواجهة إنبي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك وإنبي على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

وعاد أيضا محمود علاء ومحمد عبد الغني لقيادة دفاع التشكيل الأساسي، ويبدأ عمر جابر في الوسط.

ودفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بـ يوسف إبراهيم "أوباما" كمهاجم.

وجاء تشكيل الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - حاتم سكر - إبراهيما نداي - سيد عبد الله - ناصر منسي - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.