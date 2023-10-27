بعد فوزه به دعما لغزة.. إعادة طرح قميص طارق حامد في مزاد مجددا

أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية عن إعادة طرح قميص طارق حامد لاعب ضمك ومنتخب مصر لمزاد جديد دعما لغزة.

وأوضحت المؤسسة أن المتبرع الذي فاز بالقميص في المزاد الأول مقابل 100 ألف جنيه تبرع به مرة أخرى لمزاد جديد لزيادة المبلغ الذي يتم جمعه لصالح غزة.

وكشفت مؤسسة أبشر أن قيمة المزاد ستذهب لصالح أهل غزة عن طريق مساعدات طبية وغذائية وبطاطين.

ويمكن لأي شخص المشاركة في المزاد عن طريق إرسال رسالة خاصة إلى المؤسسة.

ويتعرض قطاع غزة للقصف من قبل الاحتلال لأكثر من أسبوعين.