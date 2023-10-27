مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 16:16

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن جود بيلينجهام لاعب الفريق سيشارك في الكلاسيكو ضد برشلونة غدا السبت بدون أي مشكلة.

وكان اللاعب الإنجليزي أصيب بكدمة في مباراة ريال مدريد ضد براجا في دوري أبطال أوروبا لكن كشف أنشيلوتي وقتها أنها لن تمنعه من التواجد في الكلاسيكو قبل أن يؤكد حديثه مجددا اليوم الجمعة.

ويحل ريال مدريد ضيف على برشلونة غدا السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

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ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ25 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا ونقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

وعن مركز الظهير الأيسر قال: "كامافينجا لديه أفضلية عن فيرلاند ميندي لأنه ارتاح ضد براجا، لكنني أثق في كل لاعبي الفريق وأن من سيبدأ سيساهم فيها بشكل جيد".

وعن الكلاسيكو قال: "مباراة مهمة وثلاث نقاط هامة كذلك لكن الموسم طويل جدا ويجب أن نكون حاسمين دائما".

أما عن برشلونة فقال: "إنه فريق يتمتع بتنظيم جيد بكل معنى الكلمة ويلعب معهم الشباب بجودة عالية ونتوقع برشلونة قوي كما هو المعتاد دائما".

وأكمل "أحب جميع لاعبي برشلونة الشباب مثل لامين جمال وفيرمين فهما شباب لديهما مستقبل، وأيضا لدينا العديد من اللاعبين الشباب المميزين وأحيانا ننسى ذلك".

وكشف أنشيلوتي عن دور مهم لداني كارفاخال الظهير الأيمن وقال: "نسينا في السنوات الماضية أنه ذكي جدا داخل منطقة الجزاء وأنه ينهي الفرص بشكل جيد برأسه، لقد غيرت دوره في الكرات الثابتة".

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