تقرير: الوداد يتجاهل طلب الترجي قبل نصف نهائي الدوري الإفريقي

تجاهل نادي الوداد طلب نظيره الترجي التونسي قبل خوض نصف نهائي الدوري الإفريقي بحسب تقارير مغربية.

ويلعب الترجي أمام الوداد ضمن نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد تخطيهما عقبتي مازيمبي وإنيمبا على الترتيب.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن نادي الوداد تجاهل طلب الترجي بتأجيل مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأوضحت التقارير أن الترجي طلب تأجيل مباراة الذهاب إلى يوم 2 نوفمبر نظرا لضيق الوقت، لكن إدارة الوداد تجاهلت الأمر وأطلقت تذاكر المباراة بالموعد المحدد مسبقا بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.

وسيلعب الترجي أمام الوداد يوم الأحد 29 اكتوبر الجاري ذهابا على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بتونس حسبما اعلنت اللجنة المنظمة للبطولة.

وكان صنداونز قد أعلن استضافة الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر في الثالثة عصرا ببريتوريا.

بينما الأهلي يلتقي بصنداونز على استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل والموافق 1 نوفمبر في تمام الثامنة مساء.

وكان الموعد المحدد سلفا لمباراة الإياب بعد إجراء القرعة في تمام الرابعة عصرا، بينما الذهاب في السابعة مساء وقد تم تغيير موعد المباراتين.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.