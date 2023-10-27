تقرير: الوداد يتجاهل طلب الترجي قبل نصف نهائي الدوري الإفريقي

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

تجاهل نادي الوداد طلب نظيره الترجي التونسي قبل خوض نصف نهائي الدوري الإفريقي بحسب تقارير مغربية.

ويلعب الترجي أمام الوداد ضمن نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد تخطيهما عقبتي مازيمبي وإنيمبا على الترتيب.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن نادي الوداد تجاهل طلب الترجي بتأجيل مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

أخبار متعلقة:
الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق بي إن سبورتس: عودة خماسي برشلونة قبل الكلاسيكو

وأوضحت التقارير أن الترجي طلب تأجيل مباراة الذهاب إلى يوم 2 نوفمبر نظرا لضيق الوقت، لكن إدارة الوداد تجاهلت الأمر وأطلقت تذاكر المباراة بالموعد المحدد مسبقا بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.

وسيلعب الترجي أمام الوداد يوم الأحد 29 اكتوبر الجاري ذهابا على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بتونس حسبما اعلنت اللجنة المنظمة للبطولة.

وكان صنداونز قد أعلن استضافة الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر في الثالثة عصرا ببريتوريا.

بينما الأهلي يلتقي بصنداونز على استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل والموافق 1 نوفمبر في تمام الثامنة مساء.

وكان الموعد المحدد سلفا لمباراة الإياب بعد إجراء القرعة في تمام الرابعة عصرا، بينما الذهاب في السابعة مساء وقد تم تغيير موعد المباراتين.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

الترجي التونسي الوداد المغربي الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز خبر في الجول – طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي مدرب بترو أتليتكو: هذا ما يجب على الأهلي فعله ضد صنداونز.. لاعبوه اعتادوا الحرب النفسية الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: أسعى نحو المثالية وهذا كان العيب الوحيد الدوري الإفريقي - اكتمل المربع الذهبي .. الوداد يسحق إنييمبا ويتأهل لمواجهة الترجي الدوري الإفريقي - مدرب الترجي: استفدنا من التأجيل.. و لا نخشى أحدا انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (3)-(0) إنييمبا.. البيضاوي إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 51 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك