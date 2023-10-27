الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي

يكثف نادي الوداد المغربي جهوده من أجل تجهيزه لاعبه الدولي الليبي حمدو الهوني لخوض مواجهتي الترجي.

ويلعب الوداد أمام الترجي ضمن نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن عادل رمزي مدرب الوداد ينتظر من الطاقم الطبي تقريرا عن حالة حمدو الهوني وموعد تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضحت التقارير أن عادل رمزي يسعى للاعتماد على خبرات الهوني خلال مواجهتي الترجي.

الهوني انضم لصفوف الوداد بداية الموسم الجاري بعد مسيرة رائعة مع الترجي الذي تُوج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وغاب الهوني عن مباراة الوداد وإنيمبا ضمن إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي التي حسمها الفريق المغربي بنتيجة 3-0.

وبذلك يحجز الوداد آخر بطاقة في نصف نهائي الدوري الإفريقي، حيث كان قد فاز ذهابا بهدف دون رد في نيجيريا.

وتأهل الفريق المغربي لملاقاة الترجي التونسي في المربع الذهبي.

وتأهل الترجي على حساب مازيمبي الكونغولي، بعد الخسارة ذهابا 1-0 والفوز إيابا 3-0.

على الجانب الآخر يلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.