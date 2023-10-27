مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق

يؤمن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي أن فريقه يحتاج لضم مهاجم جديد.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "كرة القدم ديناميكية، ربما نفكر اليوم بشكل مختلف عما كنا عليه قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وأكمل "لكننا نتحلى بالجاهزية وكذلك المدراء الرياضيين".

وعن مواجهة برينتفورد غدا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي في ملعب فريقه ستامفورد بريدج قال: "ستكون مباراة صعبة فهو فريق قوي ويستخدم طرقا مختلفة للعب".

واستدرك "لكننا في أتم الجاهزية لملاقاتهم".

وعن رييس جيمس قال المدرب الأرجنتيني: "هو ليس مستعدا للمشاركة كأساسي لكنه يتدرب بشكل جيد وسيتواجد في المباراة لكن كبديل".

وبسؤاله عن عدم فوز تشيلسي في ملعبه سوى مرة واحدة فقط خلال الموسم الجاري قال: "علينا الفوز في ملعبنا فهذا أمر مهم، يجب أن نكون أقوياء ونتحلى بالثبات أمام جماهيرنا".

وأردف بوكيتينو "نحن نتحدث عن النتيجة والاداء ونحتاج إلى التحسن لكننا مازلنا بحاجة لاستعادة اللاعبين، علينا بناء فريقا قويا، لكن العقلية موجودة، نحن تشيلسي ونعرف أن مسؤولياتنا كبيرة وتتعلق بالفوز".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

فيما يأتي برينتفورد خلفه بمركزين وفي جعبته 10 نقاط.