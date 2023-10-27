بيلد: ليفربول يراقب مدافع سبورتنج لشبونة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

جونسالو إيناسيو - البرتغال

يراقب ليفربول جونسالو إيناسيو مدافع سبورتنج لشبونة تمهيدا لضمه بناء رغبة من مدرب الفريق يورجن كلوب.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها أن كلوب معجب بالمدافع البتغالي ويعتقد أنه الخيار المثالي لدعم دفاع فريقه على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن ليفربول أرسل كشافين لمتابعة أداء اللاعب في مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

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ويمتد تعاقد إيناسيو مع البرتغال حتى عام 2027 لكنه يملك شرطا جزائيا في تعاقده تبلغ قيمه 49 مليون يورو.

ويعد اللاعب صاحب الـ22 عاما من ناشئي سبورتنج لشبونة ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2021.

وخاض إيناسيو مع فريقه 134 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

البرتغال جونسالو إيناسيو
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