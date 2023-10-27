مدرب بترو أتليتكو: هذا ما يجب على الأهلي فعله ضد صنداونز.. لاعبوه اعتادوا الحرب النفسية

كشف ألكسندر سانتوس المدير الفني لبترو أتليتكو نقطة قوة ماميلودي صنداونز منافس الأهلي المقبل في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتفوق صنداونز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد في مباراتي ربع النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي الأحد المقبل في لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا وبعد ذلك بثلاثة أيام في القاهرة.

وتحدث ألكسندر سانتوس لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الأهلي دائما فريق مرشح وله مدير فني جيد ويريد تحقيق شيئا".

واستدرك "ولكن عليه التحلي بالحرص لأن صنداونز فريق منظم ويلعب سويا مع مدربه منذ ثلاث أو أربع سنوات ويلعب كرة جماعية وقوية ورأيت بعيني أن العلاقة بين اللاعبين والمدربين رائعة وكأنهم نسيج واحد".

وعن قوة صنداونز قال: "نقطة قوة صنداونز الرئيسية هي السيطرة على المباراة من خلال امتلاك الكرة وينبغي على الأهلي أن يحاول كما حاولنا أن يفعل أمرين وهما الضغط عليهما في كل أجزاء الملعب وألا يسمح لهما باللعب بأريحية كذلك بالإضافة للضغط عليهم في أعلى الملعب".

وواصل مدرب بترو أتليتكو حديثه "وحال هجوم صنداونزعلى الأهلي جعل لاعبي الخصم لا يواجهون مرماه فهناك تفاهم كبير بين لاعبي خط الوسط وطرفي الملعب".

وأكمل "ورغم خسارة الذهاب في أنجولا إلا أن حارس صنداونز كان هو بطل المباراة".

وأردف المدرب المساعد الأسبق للأهلي وقت تواجد المدير الفني جوزيه بيسيرو في حديثه "أتمنى أن تكون فرص الأهلي كبيرة في الوصول للنهائي وصنداونز طريقته تعتمد على السيطرة فقط على الكرة ولكن الأهلي يستطيع اللعب بطريقته المعهودة وأن يختار اللحظة المناسبة للهجوم على صنداونز".

وشدد "وإن نجح الأهلي في تسجيل هدفا هناك في جنوب إفريقيا وأن يجعلهم يلهثون خلفه في النتيجة وألا يسمح لهم بالتسجيل أولا فسوف يفوز، فنحن في لقاء الذهاب أهدرنا الكثير من الفرص وكان هذا سبب الخسارة".

وعن اللعب في الساعة الثالثة عصرا في جنوب إفريقيا قال: "هي حرب نفسية لوضع اللاعبين القادمين من شمال إفريقيا في أجواء مختلفة عن تلك التي اعتادوا عليها خاصة أن درجة الحرارة في جنوب إفريقيا الآن هي 30 مع ارتفاع للرطوبة لكن هذه ليست أول مرة يلعب فيها الأهلي في تلك الأجواء".

وبسؤاله هل يود العودة للتدريب في مصر وأي فريق يفضل تدريبه أجاب "أود الإجابة بشكل مختلف، أحب كرة القدم وأود التدريب في مصر وأحب الحماس والشغف الموجود للكرة في مصر وأحب تركيز اللاعبين في كل ثانية من ثواني المباراة وأحب مواجهة الزمالك والأهلي ولكن سيبقى الأهلي الذي أضعه في سيرتي الذاتية لأنه الأفضل في إفريقيا ومازلت أحتفظ بصداقات لي داخل النادي حتى الآن".

وأكمل "التواجد في الأهلي حتى لو كمدرب مساعد سيجعلك تشعر أنك أهلاوي للأبد".

وعن هل يمكن أن يدرب الزمالك أجاب سانتوس "الزمالك هو واحد من الفرق التي واجهناها وتعادلنا معه مرتين في دوري أبطال إفريقيا هو فريق كبير ولديه مدير فني جيد فليس من العدل القول الرد على ذلك السؤال لأنني ربما قد أسيئ لرئيس النادي أو اللاعبين ولكن بالتأكيد الزمالك واحد من أكبر الفرق في إفريقيا وأي مدير فني محترف يحب تدريب الفرق الكبيرة".