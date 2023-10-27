مدرب بترو أتليتكو: هذا ما يجب على الأهلي فعله ضد صنداونز.. لاعبوه اعتادوا الحرب النفسية

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

ألكسندر سانتوس المدير الفني لبترو أتلتيكو

كشف ألكسندر سانتوس المدير الفني لبترو أتليتكو نقطة قوة ماميلودي صنداونز منافس الأهلي المقبل في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتفوق صنداونز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد في مباراتي ربع النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي الأحد المقبل في لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا وبعد ذلك بثلاثة أيام في القاهرة.

وتحدث ألكسندر سانتوس لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الأهلي دائما فريق مرشح وله مدير فني جيد ويريد تحقيق شيئا".

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي المحتمل - نونو سانتو: متفاجىء بهتاف جماهير اتحاد جدة ضدي الاتفاق السعودي يودع جيسي لينجارد عبد الله السعيد: أتمنى مشاهدة صلاح وزيزو وأفشة بالدوري السعودي

واستدرك "ولكن عليه التحلي بالحرص لأن صنداونز فريق منظم ويلعب سويا مع مدربه منذ ثلاث أو أربع سنوات ويلعب كرة جماعية وقوية ورأيت بعيني أن العلاقة بين اللاعبين والمدربين رائعة وكأنهم نسيج واحد".

وعن قوة صنداونز قال: "نقطة قوة صنداونز الرئيسية هي السيطرة على المباراة من خلال امتلاك الكرة وينبغي على الأهلي أن يحاول كما حاولنا أن يفعل أمرين وهما الضغط عليهما في كل أجزاء الملعب وألا يسمح لهما باللعب بأريحية كذلك بالإضافة للضغط عليهم في أعلى الملعب".

وواصل مدرب بترو أتليتكو حديثه "وحال هجوم صنداونزعلى الأهلي جعل لاعبي الخصم لا يواجهون مرماه فهناك تفاهم كبير بين لاعبي خط الوسط وطرفي الملعب".

وأكمل "ورغم خسارة الذهاب في أنجولا إلا أن حارس صنداونز كان هو بطل المباراة".

وأردف المدرب المساعد الأسبق للأهلي وقت تواجد المدير الفني جوزيه بيسيرو في حديثه "أتمنى أن تكون فرص الأهلي كبيرة في الوصول للنهائي وصنداونز طريقته تعتمد على السيطرة فقط على الكرة ولكن الأهلي يستطيع اللعب بطريقته المعهودة وأن يختار اللحظة المناسبة للهجوم على صنداونز".

وشدد "وإن نجح الأهلي في تسجيل هدفا هناك في جنوب إفريقيا وأن يجعلهم يلهثون خلفه في النتيجة وألا يسمح لهم بالتسجيل أولا فسوف يفوز، فنحن في لقاء الذهاب أهدرنا الكثير من الفرص وكان هذا سبب الخسارة".

وعن اللعب في الساعة الثالثة عصرا في جنوب إفريقيا قال: "هي حرب نفسية لوضع اللاعبين القادمين من شمال إفريقيا في أجواء مختلفة عن تلك التي اعتادوا عليها خاصة أن درجة الحرارة في جنوب إفريقيا الآن هي 30 مع ارتفاع للرطوبة لكن هذه ليست أول مرة يلعب فيها الأهلي في تلك الأجواء".

وبسؤاله هل يود العودة للتدريب في مصر وأي فريق يفضل تدريبه أجاب "أود الإجابة بشكل مختلف، أحب كرة القدم وأود التدريب في مصر وأحب الحماس والشغف الموجود للكرة في مصر وأحب تركيز اللاعبين في كل ثانية من ثواني المباراة وأحب مواجهة الزمالك والأهلي ولكن سيبقى الأهلي الذي أضعه في سيرتي الذاتية لأنه الأفضل في إفريقيا ومازلت أحتفظ بصداقات لي داخل النادي حتى الآن".

وأكمل "التواجد في الأهلي حتى لو كمدرب مساعد سيجعلك تشعر أنك أهلاوي للأبد".

وعن هل يمكن أن يدرب الزمالك أجاب سانتوس "الزمالك هو واحد من الفرق التي واجهناها وتعادلنا معه مرتين في دوري أبطال إفريقيا هو فريق كبير ولديه مدير فني جيد فليس من العدل القول الرد على ذلك السؤال لأنني ربما قد أسيئ لرئيس النادي أو اللاعبين ولكن بالتأكيد الزمالك واحد من أكبر الفرق في إفريقيا وأي مدير فني محترف يحب تدريب الفرق الكبيرة".

الأهلي صنداونز بترو أتليتكو الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز خبر في الجول – طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي تقرير: الوداد يتجاهل طلب الترجي قبل نصف نهائي الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: أسعى نحو المثالية وهذا كان العيب الوحيد الدوري الإفريقي - اكتمل المربع الذهبي .. الوداد يسحق إنييمبا ويتأهل لمواجهة الترجي الدوري الإفريقي - مدرب الترجي: استفدنا من التأجيل.. و لا نخشى أحدا انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (3)-(0) إنييمبا.. البيضاوي إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 11 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 19 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 36 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) كريستال بالاس.. جوووووول أول ذاتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك