إلى جانب الكرة الذهبية.. ميسي مرشح لجائزة في الدوري الأمريكي

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 01:05

كتب : FilGoal

ميسي مع إنتر ميامي

تم ترشيح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي لجائزة جديدة في الدوري الأمريكي.

وترشح ليو لجائزة أفضل لاعب قادم للدوري الأمريكي في العام.

ويتنافس ميسي مع جيورجوس جياكوماكيس لاعب أتلانتا يونايتد، وإدوارد لوين لاعب سانت لويس سيتي.

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وتنطبق الجائزة على اللاعبين الذين بدأوا مسيرتهم في الدوري الأمريكي خلال العام الجاري.

في الوقت ذاته ينافس ميسي -36 عاما- على جائزة الكرة الذهبية، وهو مرشح قوي للفوز بها يوم الإثنين.

وانتقل ميسي إلى ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الذي قضى فيه موسمين.

جاء ذلك بعد رحلة طويلة في برشلونة، بدأت مع فريقه الأول عام 2004 وانتهت في 2021.

وسجل ميسي 11 هدفا وصنع 8 منذ انضمامه إلى صفوف ميامي في يوليو الماضي.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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