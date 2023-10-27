أحمد عيد لـ في الجول: سعيد بنهاية الأزمة.. وأحترم الزمالك وجماهيره ولكن

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:26

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد - مصر الأولمبي - روسيا

تحدث أحمد عيد ظهير النادي المصري عن نهاية أزمة انتقاله من الزمالك إلى الفريق البورسعيدي، بعد توصل الأطراف المعنية لاتفاق ينهي المشكلة.

وقال عيد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هدفي في الفترة المقبلة هو الاستعداد بكل قوة لأشارك بشكل أساسي مع المصري لمساعدة الفريق وتحقيق نتائج مميزة".

وأضاف "أريد المشاركة كذلك من أجل أن أكون على أتم الاستعداد للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة، وهدفي التواجد ايضا مع منتخب مصر الأول".

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وعن نهاية أزمة انتقاله إلى المصري قال: "أشكر إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي وإدارة الزمالك على الوصول إلى حل لهذا الأمر وإنهاء هذه الأزمة".

وتابع "كذلك أشكر محمد موسي عضو مجلس إدارة المصري على جهوده".

وواصل "حاليا أسعى أن أكون في كامل تركيزي للظهور بالشكل الأمثل مع المصري لتحقيق أهداف جمهور بورسعيد الذي أقدم له الشكر على الدعم والمساندة الدائمة للفريق".

واختتم "أحترم نادي الزمالك وجماهيره، والكل يعلم أنه كان هناك ظروف صعبة يمر بها النادي".

وانتهت أزمة قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد منصور مع المصري بعد سحب الزمالك شكواه. (طالع التفاصيل)

وقال كامل أبو علي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وتوصلنا لحل ودي تقديرا لهم وأيضا تقديرا منهم لنا".

وأوضح "واتفقنا على دفع مقابل مادي للأبيض لحل الأزمة".

وأتم "هذه الخطوة تأتي تفعيلا لأهمية احترام الأندية الشعبية لبعضها، وفتح صفحة جديدة بين الناديين".

الزمالك المصري النادي المصري أحمد عيد
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