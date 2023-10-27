صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز

أتى بديلا وسجل ليحطم رقما قياسيا.. كالعادة تألق محمد صلاح في فوز ليفربول على تولوز الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في ثالث جولات مجموعات الدوري الأوروبي.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب يسجل في البطولات الأوروبية بقميص نادي إنجليزي برصيد 43 هدفا متخطيا تييري هنري صاحب الـ42 هدفا.

البداية أتت من ديوجو جوتا بالهدف الأول في الدقيقة 9 بعد انطلاقة فردية رائعة.

وفي الدقيقة 16 تعادل ثيس دالينجا للضيوف بعد مراوغة وتسديدة على يسار الحارس كيلير.

وسجل الياباني واتارا إندو هدفه الأول مع ليفربول برأسية بعد عرضية في الدقيقة 30، ليتقدم الريدز.

وسريعا أضاف داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 35، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تأكدت صحة الهدف.

وفي الدقيقة 65 سجل الهولندي رايان جرافنبرش رابع الأهداف بعد تمريرة من نونيز.

وفي الدقيقة 67 كالوم سكانيون وكودي جاكبو وجاري كوانساه بدلا من داروين نونيز وترينت ألكساندر أرنولد ولوك تشيمبرز.

وحل محمد صلاح بدلا من جرافنبرش في الدقيقة 69.

وأخيرا في الدقيقة 93 سجل صلاح الهدف الخامس بعد مراوغة وتسديدة رائعة.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه سان جيلواز وتولوز بالتساوي، بينما يتذيل لاسك النمساوي المجموعة بلا نقاط.