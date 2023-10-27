الدوري الأوروبي - فاتي يقود برايتون للفوز الأول.. روما بالعلامة الكاملة واكتساح ألونسو

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

أنسو فاتي يسجل هدف برايتون

حقق برايتون فوزه الأول في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وفاز برايتون على أياكس امستردام بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة.

وسجل جواو بيدرو في الدقيقة 43 وأنسو فاتي في الدقيقة 53 هدفي المباراة.

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في المجموعة ذاتها فاز اولمبيك مارسيليا على أيك أثينا اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل فيتينا وجوردان فيرتو وجيوفري كوندوجبيا أهداف مارسيليا، فيما أحرز بينيدا هدف الفريق اليوناني الوحيد.

وبهذا رفع مارسيليا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول، يليه أيك اثينا وبرايتون (4 نقاط) ثم أياكس في المركز الرابع برصيد نقطتين.

فيما خسر وست هام الإنجليزي على يد أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف، حيث سجل روديني وكوستاس للنادي اليوناني، فيما أحرز لوكاس باكيتا هدف وست هام الوحيد.

بذلك استمر وست هام في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فرايبورج الألماني الذي باتشكا توبولا 3-1.

وفاز ريال بيتيس الإسباني على أريس بهدف دون سجله أسان دياو في الدقيقة 75.

فيما تعادل سبارتا براج أمام جلاسكو رينجرز سلبيا بدون أهداف.

وتغلب روما الإيطالي على سلافيا براج بهدفين دون رد، حيث تقدم فريق العاصمة في الدقيقة الأولى عن طريق إيدواردو بوفي، قبل أن يعزز روميلو لوكاكو النتيجة عند الدقيقة 17 ليعزز صدارته بالعلامة الكاملة.

وحقق باير ليفركوزن الألماني بقيادة المدرب تشابي ألونسو فوزا ساحقا على كاراباج أجدام بنتيجة 5-1.

سجل للفريق الألماني: فلوريان فيرتز وجريمالدو (هدفين) وفيكتور بونيفاس وإدمون تابسوبا.

وبذلك يتصدر ليفركوزن المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، ويليه كاراباج الأذربيجاني برصيد 6 نقاط.

روما الدوري الأوروبي برايتون أنسو فاتي
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