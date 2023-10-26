الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: أسعى نحو المثالية وهذا كان العيب الوحيد

أبدى عادل رمزي مدرب الوداد المغربي سعادته بفوز فريقه الساحق على إنييمبا النيجيري بثلاثة أهداف دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وقال رمزي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "المباراة جاءت كما توقعناها واللاعبون كانوا في قمة تركيزهم".

وأضاف "على المستوى التكتيكي لم نواجه أي مشاكل وسيطرنا على المباراة وسجلنا أهدافا جميلة".

وتابع "هيمننا على المباراة بنسبة 100% ولكني أطارد المثالية، كان بإمكاننا زيادة الأهداف".

وأوضح "الشيء الأفضل هو أننا تمكننا من إدارة الشوط الأول بهذه البراعة".

وأكمل "بإذن الله نستمر في على هذا الأداء في نصف النهائي".

وواصل رمزي "نهاية الشوط الأول بتقدمنا 3-0 سهلت علينا الأمور في إدارة بقية المباراة لصالح المباريات المقبلة".

واختتم "نحن نستمد قوتنا من جمهورنا. الأجواء كانت رائعة وتمنحنا الشعور اللازم لنقدم المزيد".

ما الذي قاله عادل رمزي المدير الفني للوداد المغربي بعد التأهل لنصف نهائي السوبر ليج؟#استوديو_الدوري_الإفريقي pic.twitter.com/0ItlX6eme2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 26, 2023

وبذلك يحجز الوداد آخر بطاقة في نصف نهائي الدوري الإفريقي، حيث كان قد فاز ذهابا بهدف دون رد في نيجيريا.

وتأهل الفريق المغربي لملاقاة الترجي التونسي في المربع الذهبي.

وتأهل الترجي على حساب مازيمبي الكونغولي، بعد الخسارة ذهابا 1-0 والفوز إيابا 3-0.

على الجانب الآخر يلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويقام الذهاب في بريتوريا يوم 29 أكتوبر، ويقام الإياب يوم 1 نوفمبر في القاهرة.

وكان الأهلي قد اجتاز سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الخارجي، بعد التعادل 2-2 خارج الأرض و1-1 في القاهرة.

بينما مر صنداونز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز 2-0 خارج الديار، والتعادل 0-0 في جنوب إفريقيا.