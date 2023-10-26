بعد واقعة "الغوريلا".. أونانا يدافع عن جارناتشو من تهمة العنصرية

أزمة جديدة أثيرت في إنجلترا بسبب طريقة احتفال أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد، بتصدي زميله الحارس أندريه أونانا لركلة جزاء.

ونشر جارناتشو عبر "إكس" تغريدة تحمل وجها تعبيري لـ غوريلا إلى جانب صورة الحارس الكاميروني.

بطبيعة الحال اضطر جارناتشو لحذف تغريدته سريعا، نظرا للتلميح العنصري الذي تحمله.

ولكن على الجانب الآخر كانت الصورة قد وصلت إلى حيثما لا ينبغي لها أن تصل، وتعرض الجناح الأرجنتيني لانتقادات عديدة بسببها.

والآن يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفعل في الأمر، ومن المتوقع أن يتلقى جارناتشو عقوبة على ذلك.

ولكن أهم من يمكنه الدفاع عن جارناتشو تحدث الآن، حيث نشر أونانا نفسه عبر إنستجرام: "الناس لا يمكنهم اختيار ما يجعلني أشعر بالإهانة".

وأضاف "أعرف تحديدا ما الذي كان يقصده جارناتشو: القوة. هذه المسألة لا يجب أن تستمر لأكثر من ذلك".

وكان هذا الاحتفال يعقب تصدي أونانا لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

وحمى تصدي أونانا خروج الشياطين الحمر بالنقاط الثلاث، حيث فاز الفريق بهدف دون رد.

وللاتحاد الإنجليزي تاريخ في مثل هذه العقوبات، عوقب إدينسون كافاني بالإيقاف لمدة 3 مباريات بسبب لفظ عنصري، لم يكن هو يعرف أنه عنصريا.

على الجانب الآخر تم إيقاف برناردو سيلفا بسبب صورة شبهت زميله بنجامين ميندي بشخصية من عبوة شوكولاتة إسبانية، ورغم أن ميندي نفسه لم يزعجه الأمر، إلا أن برناردو عوقب بالإيقاف لمباراة.