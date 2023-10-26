الدوري الإفريقي - اكتمل المربع الذهبي .. الوداد يسحق إنييمبا ويتأهل لمواجهة الترجي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

احتفالات الوداد

سحق الوداد المغربي ضيفه إنييمبا النيجيري بثلاثة أهداف دون رد في ختام منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

البداية أتت في الدقيقة 4 بهدف أيوب العملود، الذي أوقفته راية الحكم المساعد في بادئ الأمر.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

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وفي الدقيقة 39 أضاف جمال حركاس الهدف الثاني للفريق البيضاوي.

وأخيرا اختتم يحيى عطية الله الثلاثية الرجاوية في الدقيقة 44.

مع انطلاق الشوط الثاني أتى سيف الدين بوهرة بدلا من منتصر لحتيمي.

وحاول هشام بوسفيان من ركلة حرة في الدقيقة 53 ولكنها مرت فوق العارضة.

فيما أتى الثلاثي عبد الله حيمود ومحمد أوناجم وإلياس شيتي بدلا من سفيان أحناش وهشام بوسفيان ويحيى عطية الله في الدقيقة 58.

وحل أسامة محروس بدلا من يحيى جبران في الدقيقة 69.

بذلك يحجز الوداد آخر بطاقة في نصف نهائي الدوري الإفريقي، حيث كان قد فاز ذهابا بهدف دون رد في نيجيريا.

وتأهل الفريق المغربي لملاقاة الترجي التونسي في المربع الذهبي.

وتأهل الترجي على حساب مازيمبي الكونغولي، بعد الخسارة ذهابا 1-0 والفوز إيابا 3-0.

على الجانب الآخر يلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويقام الذهاب في بريتوريا يوم 29 أكتوبر، ويقام الإياب يوم 1 نوفمبر في القاهرة.

وكان الأهلي قد اجتاز سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الخارجي، بعد التعادل 2-2 خارج الأرض و1-1 في القاهرة.

بينما مر صنداونز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز 2-0 خارج الديار، والتعادل 0-0 في جنوب إفريقيا.

الوداد إنييمبا الدوري الإفريقي
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