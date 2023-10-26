الدوري الإفريقي - مدرب الترجي: استفدنا من التأجيل.. و لا نخشى أحدا

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي - الترجي

شدد طارق ثابت مدرب الترجي على أن فريقه استحق التاهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وتغلب الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان مازيمبي قد فاز ذهابا بهدف دون رد سجله شيخ فوفانا، قبل أن يرد الترجي بثلاثية أول أهدافها لا يزال محل جدل حول هوية مسجله، ثم هدفي أسامة بوقرة ومحمد أمين توجاي.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - عقوبة مدرب طنطا بعد تعديه على لاعب النصر للتعدين.. وغرامة تأخير بمشاركة شريف - الخليج يحرم التعاون من صدارة الدوري السعودي تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام تولوز

وقال طارق ثابت مدرب الترجي عبر "أبو ظبي الرياضية": "حققنا فوزا هاما يمنحنا الثقة اللازمة ويعيدنا للصورة في المنافسات الإفريقية"

وأضاف "شاهدنا اليوم الروح والعزيمة وأثبتنا أن هذا الفريق يملك مستقبل كبير. سنحضر لنصف النهائي بشكل جيد".

وأتم "استفدنا من التأجيل وأسعدنا الجماهير. نحن الترجي نحترم الجميع ولا نخشى أحداً".

وتأهل الترجي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لملاقاة الفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

ويلتقي الفريقان في إياب ربع النهائي الليلة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وكان الوداد قد فاز ذهابا بهدف دون رد.

مازيمبي الترجي الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز خبر في الجول – طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي تقرير: الوداد يتجاهل طلب الترجي قبل نصف نهائي الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي مدرب بترو أتليتكو: هذا ما يجب على الأهلي فعله ضد صنداونز.. لاعبوه اعتادوا الحرب النفسية الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: أسعى نحو المثالية وهذا كان العيب الوحيد الدوري الإفريقي - اكتمل المربع الذهبي .. الوداد يسحق إنييمبا ويتأهل لمواجهة الترجي انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (3)-(0) إنييمبا.. البيضاوي إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 6 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 15 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 27 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 52 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك