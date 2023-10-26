الدوري الإفريقي - مدرب الترجي: استفدنا من التأجيل.. و لا نخشى أحدا

شدد طارق ثابت مدرب الترجي على أن فريقه استحق التاهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وتغلب الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان مازيمبي قد فاز ذهابا بهدف دون رد سجله شيخ فوفانا، قبل أن يرد الترجي بثلاثية أول أهدافها لا يزال محل جدل حول هوية مسجله، ثم هدفي أسامة بوقرة ومحمد أمين توجاي.

وقال طارق ثابت مدرب الترجي عبر "أبو ظبي الرياضية": "حققنا فوزا هاما يمنحنا الثقة اللازمة ويعيدنا للصورة في المنافسات الإفريقية"

وأضاف "شاهدنا اليوم الروح والعزيمة وأثبتنا أن هذا الفريق يملك مستقبل كبير. سنحضر لنصف النهائي بشكل جيد".

وأتم "استفدنا من التأجيل وأسعدنا الجماهير. نحن الترجي نحترم الجميع ولا نخشى أحداً".

وتأهل الترجي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لملاقاة الفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

ويلتقي الفريقان في إياب ربع النهائي الليلة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وكان الوداد قد فاز ذهابا بهدف دون رد.