تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام تولوز

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

ليفربول ضد إيفرتون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة تولوز الفرنسي.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
كلوب يوضح موقف مصابي ليفربول قبل مواجهة تولوز صلاح يحصد جائزة أفضل لاعبي ليفربول في سبتمبر ثنائية صلاح +200 تحسم دربي مرسيسايد لصالح ليفربول ضد إيفرتون "فلسطين حرة" وعلمها يغزو الدوري الإسباني.. ماذا حدث في مباراتي ليفربول وسوسيداد

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كاويمين كيلير

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - لوك تشيمبرز

خط الوسط: كرتيس جونز - واتارا إندو - رايان جرافينبرش

خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - هارفي إليوت

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على لاسك النمساوي وسان جيلواز البلجيكي.

فيما يليه تولوز بـ 4 نقاط من فوز على لاسك وتعادل مع سان جيلواز.

محمد صلاح ليفربول الدوري الأوروبي تشكيل ليفربول
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق بيلد: ليفربول يراقب مدافع سبورتنج لشبونة بعد واقعة "الغوريلا".. أونانا يدافع عن جارناتشو من تهمة العنصرية رسالة مشفرة.. هل يعود دي خيا إلى مانشستر يونايتد؟
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 33 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 44 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 53 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك