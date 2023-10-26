تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام تولوز
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:17
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة تولوز الفرنسي.
وتقام المباراة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.
ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: كاويمين كيلير
خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - لوك تشيمبرز
خط الوسط: كرتيس جونز - واتارا إندو - رايان جرافينبرش
خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - هارفي إليوت
ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على لاسك النمساوي وسان جيلواز البلجيكي.
فيما يليه تولوز بـ 4 نقاط من فوز على لاسك وتعادل مع سان جيلواز.
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق بيلد: ليفربول يراقب مدافع سبورتنج لشبونة بعد واقعة "الغوريلا".. أونانا يدافع عن جارناتشو من تهمة العنصرية رسالة مشفرة.. هل يعود دي خيا إلى مانشستر يونايتد؟