تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام تولوز

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة تولوز الفرنسي.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كاويمين كيلير

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - لوك تشيمبرز

خط الوسط: كرتيس جونز - واتارا إندو - رايان جرافينبرش

خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - هارفي إليوت

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على لاسك النمساوي وسان جيلواز البلجيكي.

فيما يليه تولوز بـ 4 نقاط من فوز على لاسك وتعادل مع سان جيلواز.