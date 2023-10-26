انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (3)-(0) إنييمبا.. البيضاوي إلى نصف النهائي
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد إنييمبا النيجيري في ختام منافسات إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي.
وفاز الوداد ذهابا بهدف دون رد.
والفائز يلاقي الترجي التونسي بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي 3-1 بمجموع المباراتين.
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ق 69 أسامة محروس بدلا من يحيى جبران
ق 58 عبد الله حيمود ومحمد أوناجم وإلياس شيتي بدلا من سفيان أحناش وهشام بوسفيان ويحيى عطية الله
ق 53 ركلة حرة من هشام بوسفيان ولكن فوق العارضة
ق 46 سيف الدين بوهرة بدلا من منتصر لحتيمي
استراحة
الوداد لا يكتفي..
يحيى عطية الله يضيف الهدف الثالث #الوداد_إنييمبا #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/aYOIAWsMCK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023
ق 44 جووووول الثالث من يحيى عطية الله.. انتهت عمليا
جمال حركاس يسجل الهدف الثاني لفريق الوداد #الوداد_إنييمبا #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zi8cRPgIvr— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023
ق 39 جووووول جمال حركاس يسجل الثاني ويقرب الوداد من نصف النهائي أكثر وأكثر
الوداد يتقدم مبكراً..
أيوب العملود يسجل والهدف يُلغى ثم يُحتسَب#الوداد_إنييمبا #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Kx5oaOQrK5— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023
ق 6 هدف سليم.. الوداد يتقدم بهدف أيوب العملود
ق 5 تقنية الفيديو تراجع الهدف
ق 4 جوووول أيوب العملود يسجل الهدف الأول للوداد ولكن الراية توقفه
بداية المباراة