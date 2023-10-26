انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (3)-(0) إنييمبا.. البيضاوي إلى نصف النهائي

مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز

خبر في الجول – طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي

مدرب بترو أتليتكو: هذا ما يجب على الأهلي فعله ضد صنداونز.. لاعبوه اعتادوا الحرب النفسية