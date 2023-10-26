انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (3)-(0) إنييمبا.. البيضاوي إلى نصف النهائي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد إنييمبا النيجيري في ختام منافسات إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي.

وفاز الوداد ذهابا بهدف دون رد.

والفائز يلاقي الترجي التونسي بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي 3-1 بمجموع المباراتين.

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ق 69 أسامة محروس بدلا من يحيى جبران

ق 58 عبد الله حيمود ومحمد أوناجم وإلياس شيتي بدلا من سفيان أحناش وهشام بوسفيان ويحيى عطية الله

ق 53 ركلة حرة من هشام بوسفيان ولكن فوق العارضة

ق 46 سيف الدين بوهرة بدلا من منتصر لحتيمي

استراحة

ق 44 جووووول الثالث من يحيى عطية الله.. انتهت عمليا

ق 39 جووووول جمال حركاس يسجل الثاني ويقرب الوداد من نصف النهائي أكثر وأكثر

ق 6 هدف سليم.. الوداد يتقدم بهدف أيوب العملود

ق 5 تقنية الفيديو تراجع الهدف

ق 4 جوووول أيوب العملود يسجل الهدف الأول للوداد ولكن الراية توقفه

بداية المباراة

الوداد إنيمبا إنييمبا الدوري الإفريقي
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