الدوري السعودي - ضمك يحقق انتصاره الثالث بمشاركة طارق حامد

حقق نادي ضمك فوزه الثالث في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وفاز ضمك على نظيره الأخدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لضمك خلال مواجهة الأخدود.

الفوز رفع رصيد نادي ضمك إلى 13 في المركز التاسع بالدوري السعودي، فيما توقف رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز 14.

بدأ ضمك المباراة بضغط هجومي على مرمى الأخدود بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

ورغم محاولات الثنائي أنتوليتش ونكودو إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح أحمد الزين في تسجيل الهدف الأول لنادي ضمك.

وعزز نكودو تقدم نادي ضمك وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 من عمر المباراة.