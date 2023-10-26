الدوري السعودي - ضمك يحقق انتصاره الثالث بمشاركة طارق حامد
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 20:18
كتب : FilGoal
حقق نادي ضمك فوزه الثالث في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي.
وفاز ضمك على نظيره الأخدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.
وشارك الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لضمك خلال مواجهة الأخدود.
الفوز رفع رصيد نادي ضمك إلى 13 في المركز التاسع بالدوري السعودي، فيما توقف رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز 14.
بدأ ضمك المباراة بضغط هجومي على مرمى الأخدود بحثا عن تسجيل هدف مبكر.
ورغم محاولات الثنائي أنتوليتش ونكودو إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني نجح أحمد الزين في تسجيل الهدف الأول لنادي ضمك.
وعزز نكودو تقدم نادي ضمك وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 من عمر المباراة.
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