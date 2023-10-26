الدوري السعودي - ضمك يحقق انتصاره الثالث بمشاركة طارق حامد

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

طارق حامد في مواجهة الأخدود

حقق نادي ضمك فوزه الثالث في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وفاز ضمك على نظيره الأخدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لضمك خلال مواجهة الأخدود.

أخبار متعلقة:
الدوري الإفريقي - عودة وهدف مثير للجدل.. الترجي إلى نصف النهائي بثلاثية في مازيمبي خبر في الجول - نهاية أزمة أنور.. قرار من الإسماعيلي بشأن المستحقات هدف الهلال.. أوسيمين: أفضل الدوري الأمريكي على السعودي رسالة مشفرة.. هل يعود دي خيا إلى مانشستر يونايتد؟

الفوز رفع رصيد نادي ضمك إلى 13 في المركز التاسع بالدوري السعودي، فيما توقف رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز 14.

Image

بدأ ضمك المباراة بضغط هجومي على مرمى الأخدود بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

ورغم محاولات الثنائي أنتوليتش ونكودو إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح أحمد الزين في تسجيل الهدف الأول لنادي ضمك.

Image

وعزز نكودو تقدم نادي ضمك وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 من عمر المباراة.

طارق حامد الدوري السعودي نادي ضمك
نرشح لكم
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) أهلي جدة تشكيل أهلي جدة - محرز يقود الهجوم أمام الهلال تشكيل الهلال - ميتروفيتش يسعى لمواصلة انطلاقته أمام أهلي جدة الاتفاق السعودي يودع جيسي لينجارد منافس الأهلي المحتمل - نونو سانتو: متفاجىء بهتاف جماهير اتحاد جدة ضدي عبد الله السعيد: أتمنى مشاهدة صلاح وزيزو وأفشة بالدوري السعودي مدرب ميسي السابق: رونالدو مازال الأفضل في العالم
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 11 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 22 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 30 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 42 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك