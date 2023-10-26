الدوري الإفريقي - عودة وهدف مثير للجدل.. الترجي إلى نصف النهائي بثلاثية في مازيمبي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي

تغلب الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان مازيمبي قد فاز ذهابا بهدف دون رد سجله شيخ فوفانا، قبل أن يرد الترجي بثلاثية أول أهدافها لا يزال محل جدل حول هوية مسجله، ثم هدفي أسامة بوقرة ومحمد أمين توجاي.

المحاولة الأولى أتت خطيرة من رودريجو رودريجيز في الدقيقة 4 ولكن حارس مازيمبي تمكن من التصدي.

أخبار متعلقة:
الدوري الإفريقي - الأهلي يعلن موعد إياب نصف النهائي أمام صنداونز قائمة الأهلي – عودة كريم وليد وأكرم.. وغياب إمام وعبد القادر ضد صنداونز في الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي - صنداونز يعلن موعد ذهاب نصف النهائي أمام الأهلي الكشف عن طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

وفي الدقيقة 28 سقط محمد بن علي في التحام مع مور تالا مباي داخل منطقة الجزاء ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 45 بركنية تفرقت رأسيتها الأصلية بين غيث الوهابي وأسامة بوقرة، فيما أظهرت بعض الإعادات أن الوهابي كان صاحب الرأسية.

الهدف كُتب باسم ياسين مرياح الذي وضع قدمه في الكرة، ولكن الفيديو يظهر أنه لمس الكرة بعد اجتيازها لخط المرمى بالفعل.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل الثلاثي جويل بيا وزيمانجا سوزي وإرنست لوزولو بدلا من شيخ فوفانا وأوستن أولادابو ومور تالا مباي في صفوف مازيمبي.

بينما كاد ياسين مرياح يسجل في الدقيقة 60 ولكن تصدى لها الحارس ليتابعها رودريجيز بكرة ضاعت بغرابة فوق العارضة.

أخطر فرص مازيمبي أتت في الدقيقة 64 بتسديدة تألق أمان الله مميش في إبعادها، حيث كانت لتضع الترجي في موقف حرج بسبب قاعدة الهدف الخارجي.

هدف العودة أتى في الدقيقة 76 بتسديدة المدافع أسامة بوقرة.

وحل رائد بوشنيبة وكيبا سو بدلا من محمد بن علي ورودريجو رودريجيز بصفوف الترجي في الدقيقة 81.

وأخيرا وقع محمد أمين توجاي على هدف الأمان الثالث برأسية بعد عرضية من ركلة حرة في الدقيقة 86.

بذلك يتأهل الترجي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لملاقاة الفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

ويلتقي الفريقان في إياب ربع النهائي الليلة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وكان الوداد قد فاز ذهابا بهدف دون رد.

مازيمبي الترجي الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز خبر في الجول – طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي تقرير: الوداد يتجاهل طلب الترجي قبل نصف نهائي الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي مدرب بترو أتليتكو: هذا ما يجب على الأهلي فعله ضد صنداونز.. لاعبوه اعتادوا الحرب النفسية الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: أسعى نحو المثالية وهذا كان العيب الوحيد الدوري الإفريقي - اكتمل المربع الذهبي .. الوداد يسحق إنييمبا ويتأهل لمواجهة الترجي الدوري الإفريقي - مدرب الترجي: استفدنا من التأجيل.. و لا نخشى أحدا
أخر الأخبار
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 6 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 15 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 27 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 52 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك