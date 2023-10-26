الدوري الإفريقي - عودة وهدف مثير للجدل.. الترجي إلى نصف النهائي بثلاثية في مازيمبي

تغلب الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان مازيمبي قد فاز ذهابا بهدف دون رد سجله شيخ فوفانا، قبل أن يرد الترجي بثلاثية أول أهدافها لا يزال محل جدل حول هوية مسجله، ثم هدفي أسامة بوقرة ومحمد أمين توجاي.

المحاولة الأولى أتت خطيرة من رودريجو رودريجيز في الدقيقة 4 ولكن حارس مازيمبي تمكن من التصدي.

وفي الدقيقة 28 سقط محمد بن علي في التحام مع مور تالا مباي داخل منطقة الجزاء ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 45 بركنية تفرقت رأسيتها الأصلية بين غيث الوهابي وأسامة بوقرة، فيما أظهرت بعض الإعادات أن الوهابي كان صاحب الرأسية.

الهدف كُتب باسم ياسين مرياح الذي وضع قدمه في الكرة، ولكن الفيديو يظهر أنه لمس الكرة بعد اجتيازها لخط المرمى بالفعل.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل الثلاثي جويل بيا وزيمانجا سوزي وإرنست لوزولو بدلا من شيخ فوفانا وأوستن أولادابو ومور تالا مباي في صفوف مازيمبي.

بينما كاد ياسين مرياح يسجل في الدقيقة 60 ولكن تصدى لها الحارس ليتابعها رودريجيز بكرة ضاعت بغرابة فوق العارضة.

أخطر فرص مازيمبي أتت في الدقيقة 64 بتسديدة تألق أمان الله مميش في إبعادها، حيث كانت لتضع الترجي في موقف حرج بسبب قاعدة الهدف الخارجي.

هدف العودة أتى في الدقيقة 76 بتسديدة المدافع أسامة بوقرة.

الثاني للترجي.. أسامة بوقرة يسجل ويضع فريقه في المقدمة بإجمالي نتيجة الذهاب والإياب #الترجي_مازيمبي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/O1SJ12COjZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023

وحل رائد بوشنيبة وكيبا سو بدلا من محمد بن علي ورودريجو رودريجيز بصفوف الترجي في الدقيقة 81.

وأخيرا وقع محمد أمين توجاي على هدف الأمان الثالث برأسية بعد عرضية من ركلة حرة في الدقيقة 86.

الترجي يقترب من نصف النهائي.. توغاي يسجل الهدف الثالث في مرمى مازيمبي #الترجي_مازيمبي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/GMoq3Etnbh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023

بذلك يتأهل الترجي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لملاقاة الفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

ويلتقي الفريقان في إياب ربع النهائي الليلة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وكان الوداد قد فاز ذهابا بهدف دون رد.