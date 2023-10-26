"بعدما لم نجد أي رد من الاتحاد المصري".. ليبيا تستضيف مباراتي السودان في تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم إقامة مباراتي المنتخب ضد توجو والكونغو ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في ليبيا "بعدما لم يجد أي رد من الإخوة في الاتحاد المصري لكرة القدم بالموافقة أو عدمها".

وانتهت اليوم الخميس، المهلة المحددة من فيفا وكاف لتحديد ملعب افتراضي للاتحاد السوداني لاستضافة مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب السودان في المجموعة الثانية رفقة السنغال والكونغو الديموقراطية وموريتانيا وتوجو وجنوب السودان.

وجاء بيان الاتحاد السوداني:

"خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم رسميا الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والإفريقي لكرة القدم (كاف) بتحديد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ملعبا للمنتخب السوداني لمواجهتي توجو والكونغو يومي 13 و17 نوفمبر 2023 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026م بعد نهاية مهلة الاتحاد السوداني بتحديد ملعب مبارياته اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023م ولم يجد أي رد من الإخوة في الاتحاد المصري لكرة القدم بالموافقة أو عدمها وأضطر الاتحاد السوداني للجوء للخيار الثاني وهو الشقيقة ليبيا حيث أجري رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر سر الختم اتصالا بنظيره رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني الذي أبدي موافقتهم الفورية وترحيبهم الكبير باستضافة مباراتي المنتخب السوداني أمام توغو والكونغو.

من جهته قال النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أسامة عطا المنان حسن أن مهلة فيفا وكاف لتحديد الملعب انتهت اليوم وكان لابد من تسمية ملعب افتراضي وبعدما لم نجد موافقة الاتحاد المصري لم يكن أمامنا خيار سوي البحث عن ملعب بديل فكان الخيار بنغازي وذلك لعدة أسباب أهمها وجود جالية سودانية كبيرة ورابطة رياضية منظمة ستقف بقوة خلف صقور الجديان في المباراتين بضمان الحضور الجماهيري".

واستضافت أم درمان آخر مباراة لصقور الجديان في مارس الماضي وانتهت بالفوز على الجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وأقيمت آخر مباراة للسودان في أغادير في المغرب وانتهت بالفوز على موريتانيا.