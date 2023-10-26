القبض على رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم للتحقيق معه في قضية فساد

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

وديع الجريء - رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

قال شكري حمدة الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة التونسية إن السلطات ألقت القبض على وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بسبب قضايا فساد داخل اتحاد الكرة.

وأوضح في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية أن القبض على الجرئ كان بسبب شكوى رفعتها ضده وزارة الشباب والرياضة بخصوص العقد الذي يربط الاتحاد بالمدير الفني السابق لمنتخبات شباب تونس، الصغير زويتة.

وذكر حمدة أن العقد مخالف للقانون بما أن تعيين المدير الفني للاتحاد التونسي لكرة القدم يجب أن يكون بموافقة وزارة الشباب والرياضة ويقع مده بالمستحقات على شكل منحة وليس كراتب شهري، حسب ما يقتضيه القانون وهو ما لم يقع في هذه الحالة ويعتبر مخالفا للقانون.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة التونسية أن القضية تتعلق بشبهة الفساد المالي داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وذكرت تقارير تونسية أن السلطات القضائية اعتقلت الجريء في الساعات الأولى من يوم الخميس لحين مثوله أمام القضاء والاستماع إليه بخصوص التهم التي نسبت إليه.

وأضافت أن عمليات التدقيق في العقود أدت إلى الكشف عن شبهات فساد إداري ومالي في إبرام عقد الصغير زويتة.

جدير بالذكر أن الجريء يتواجد على رأس الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ 2012.

وأتم شكري حمدة بأن وزارة الشباب والرياضة التونسية تلاحق بعض الاتحادات الرياضية المتورطة في قضايا مماثلة.

تونس وديع الجرئ
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