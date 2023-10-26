محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي من المحكمة الرياضية ضد الأهلي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 16:31

كتب : بسام أبو بكر

عبد الله السعيد - بيراميدز ضد أسكو كارا

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد قائد بيراميدز حيثيات حُكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بشأن دعوى اللاعب ضد الأهلي واللجنة الأولمبية ومركز التسوية.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الأهلي

وقال هاني زهران محامي عبد الله السعيد لـ FilGoal.com: "صدر حكم نهائي من المحكمة الرياضية (كاس) بشأن الدعوى المقدمة ضد الأهلي واللجنة الأولمبية ومركز التسوية، حيث طالبنا بإلغاء حكم مركز التسوية الذي كان يقضي بدفع مليوني دولار للأهلي نتيجة انتقال اللاعب من أهلي جده إلى بيراميدز".

وأصدرت المحكمة حكمها كالتالي:

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"1 قبول استئناف عبد الله السعيد ضد الأهلي

2 إلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم وعدم الاعتداد به بأي إجراءات تمت بناء على الحُكم الملغي.

3 إلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة رسوم التحكيم ومصروفات المحكمة.

4 إلزام الأهلي بدفع 10 آلاف فرانك سويسري لصالح اللاعب مقابل أتعاب المحاماة.

5 إلزام مركز التسوية واللجنة بمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

6 رفض طلب التعويض المُقدم من عبد الله السعيد مع إتاحة إمكانية رفع دعوى منفصلة بطلب التعويض كنتيجة للأضرار".

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الرابع من يناير الماضي.

الأهلي عبد الله السعيد المحكمة الرياضية
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