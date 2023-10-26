بسبب النقل التليفزيوني.. تعديلات عديدة في مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أجرت رابطة الدوري الإنجليزي عدة تعديلات على مواعيد مباريات المسابقة خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

أعلن نادي ليفربول أن رابطة الدوري الإنجليزي أبلغت الفريق بتعديل 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي خلال ديسمبر ويناير.

وجاء التغيير في المواعيد بسبب النقل التليفزيوني.

وجاءت المباريات التي تم تعديل مواعيدها على النحو التالي (بتوقيت القاهرة):

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول – الأربعاء 6 ديسمبر الساعة [9:30]

كريستال بالاس ضد ليفربول – السبت 9 ديسمبر الساعة [2:30]

ليفربول ضد مانشستر يونايتد – الأحد 17 ديسمبر الساعة [6:30]

ليفربول ضد أرسنال – السبت 23 ديسمبر الساعة [7:30]

بيرنلي ضد ليفربول – الثلاثاء 26 ديسمبر الساعة [7:30]

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد – الاثنين 1 يناير الساعة [10:00]

بورنموث ضد ليفربول – الأحد 21 يناير الساعة [6:30]

ومن المتوقع غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن مباراة بورنموث التي ستقام خلال مشاركته المنتظرة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

كما أعلن نادي مانشستر سيتي أن رابطة الدوري الإنجليزي أبلغت الفريق بتعديل 4 مباريات له في الدوري الإنجليزي خلال ديسمبر ويناير.

وجاء التغيير في المواعيد بسبب النقل التليفزيوني أيضا.

وجاءت المباريات التي تم تعديل مواعيدها على النحو التالي (بتوقيت القاهرة):

أستون فيلا ضد سيتي: الأربعاء 6 ديسمبر [10:15]

لوتون تاون ضد سيتي: الأحد 10 ديسمبر [4:00]

إيفرتون ضد سيتي: الأربعاء 27 ديسمبر [10.15]

نيوكاسل يونايتد ضد سيتي: السبت 13 يناير [7.30]

فيما أعلن نادي أرسنال أن رابطة الدوري الإنجليزي أبلغت الفريق بتعديل 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي خلال ديسمبر ويناير.

وجاءت المباريات التي تم تعديل مواعيدها على النحو التالي (بتوقيت القاهرة):

لوتون تاون ضد أرسنال – الثلاثاء 5 ديسمبر [10:15]

أستون فيلا ضد أرسنال – السبت 9 ديسمبر الساعة [5:00]

أرسنال ضد برايتون – الأحد 17 ديسمبر الساعة [4:00]

ليفربول ضد أرسنال – السبت 23 ديسمبر الساعة [7:30]

أرسنال ضد وست هام يونايتد – يوم الخميس 28 ديسمبر الساعة [10:15]

فولام ضد أرسنال – الأحد 31 ديسمبر الساعة [4:00]

أرسنال ضد كريستال بالاس – يوم السبت 20 يناير الساعة [2:30]

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