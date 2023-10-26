قائمة الأهلي – عودة كريم وليد وأكرم.. وغياب إمام وعبد القادر ضد صنداونز في الدوري الإفريقي

يظهر كريم وليد وأكرم توفيق في قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم الأحد المقبل 29 أكتوبر في ذهاب نصف النهائي.

ويغيب إمام عاشور عن قائمة الفريق بسبب عدم تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى كل من عمرو السولية وكريم فؤاد، وينضم لهم أحمد عبد القادر لأسباب فنية.

وجاءت اختيارات كولر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - أنتوني موديست.

وسيلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر في الثالثة عصرا على ملعب لوفتس فيرسفيلد.

وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في طائرة خاصة اليوم الخميس، من أجل خوض مواجهة الذهاب.

وسيقام الإياب يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل في الرابعة عصرا على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك بعد تأخير الساعة في مصر بداية من منتصف بعد غدا الخميس والعودة للتوقيت الشتوي.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

وتأهل الأهلي بأفضلية الأهداف خارج الأرض إذ تعادل ذهابا بهدفين لكل منهما، وإيابا بهدف لكل فريق.

فيما تأهل صنداونز بفضل فوزه خارج قواعد على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-0، إذ تعادل إيابا بدون أهداف.