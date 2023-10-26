سيتي يقرر إيقاف 2 من مشجعيه بسبب السخرية في وفاة السير بوبي تشارلتون

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 15:24

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

ذكرت جريدة ديلي ميل أن نادي مانشستر سيتي قرر إيقاف 2 من المشجعين بسبب السخرية من وفاة السير بوبي تشارلون أسطورة إنجلترا.

وأوضح التقرير الإيقاف جاء بعد أن تم تصويرهما وهما يسخران من وفاة السير بوبي تشارلتون في ملعب الاتحاد خلال مباراة برايتون هذا الأسبوع.

وأفاد التقرير بأن مانشستر سيتي أرسل صور المشجعين لشرطة مانشستر الكبرى التي تحقق في الأمر.

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قبل أيام، توفي سير بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت عائلته في بيان: "بحزن عظيم، نشاطركم خبر رحيل سير بوبي بسلام في الساعات الأولى من صباح السبت".

وأضاف البيان "لقد كان محاطا بعائلته التي تود توجيه الشكر لكل من ساهم في رعايته ولكل من أحبه ودعمه. نطلب احترام خصوصية العائلة في هذا التوقيت".

ويعد تشارلتون أحد أعظم اللاعبين في تاريخ مانشستر يونايتد، حيث سجل 249 هدفا في 758 مباراة بين أعوام 1965 و1973.

ونعى مانشستر يونايتد أسطورته في بيان معلقا عليه: "الكلمات لن تكفي أبدا".

تشارلتون فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا الأول في خزائن النادي عام 1968، كما فاز معه بالدوري 3 مرات.

أما على الصعيد الدولي فكان سير بوبي تشارلتون ضمن الجيل الفائز بكأس العالم 1966، البطولة الكبرى الوحيدة في تاريخ الأسود الثلاثة.

ولعب تشارلتون 106 مباراة بقميص إنجلترا، وسجل 49 هدفا ليبقى الهداف التاريخي للإنجليز منذ 1970 وحتى 2015 حين تم تحطيم الرقم.

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