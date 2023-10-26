الدوري الإفريقي - صنداونز يعلن موعد ذهاب نصف النهائي أمام الأهلي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 12:32

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

أعلن صنداونز موعد مباراة الذهاب أمام الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وسيلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر في الثالثة عصرا على ملعب لوفتس فيرسفيلد.

وكان الموعد المحدد للمباراة سلفا بعد إجراء قرعة الدوري الإفريقي الأحد 29 أكتوبر في السابعة مساءً.

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وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في طائرة خاصة اليوم الخميس، من أجل خوض مواجهة الذهاب.

وسيقام الإياب يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل في الرابعة عصرا على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك بعد تأخير الساعة في مصر بداية من منتصف بعد غدا الخميس والعودة للتوقيت الشتوي.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

وتأهل الأهلي بأفضلية الأهداف خارج الأرض إذ تعادل ذهابا بهدفين لكل منهما، وإيابا بهدف لكل فريق.

فيما تأهل صنداونز بفضل فوزه خارج قواعد على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-0، إذ تعادل إيابا بدون أهداف.

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
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