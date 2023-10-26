مواعيد مباريات الخميس 26 أكتوبر - الدوري الإفريقي.. ومواجهات مصرية في السعودي والأوروبي

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

طارق حامد ونيمار - ضمك والهلال

بين الدوري الأوروبي والإفريقي والسعودي تختتم مباريات الأسبوع، اليوم الخميس، حيث سيظهر المحترفون المصريون في مختلف المسابقات.

FilGoal.com يستعرض معكم مباريات اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري السعودي

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تبدأ الجولة الـ 11 بمواجهة مصرية خالصة حيث يلتقي ضمك بقيادة طارق حامد مع الأخدود بقيادة أحمد مصطفى في السادسة مساءً وتذاع المباراة على SSC سبورتس أكسترا 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف الخليج بقيادة محمد شريف فريق التعاون وتذاع على SSC سبورتس أكسترا 1.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء اتحاد جدة مع الحزم في التاسعة مساءً وتذاع على SSC سبورتس أكسترا 1.

الدوري الإفريقي

تختتم مباريات ربع نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى بمباراتي الترجي ومازيمبي والوداد وإنيمبا.

ويلتقي الترجي في الملعب الأولمبي برادس مع مازيمبي في السادسة مساءً وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1 وبي إن سبورتس المفتوحة.

وخسر الترجي ذهابا بنتيجة 1-0.

وعلى ملعب مركب محمد الخامس وفي التاسعة مساءً وعلى القنوات ذاتها يحل إنيمبا النيجيري ضيفا على الوداد المغربي.

وفاز الوداد في نيجيريا بهدف دون رد.

الدوري الأوروبي

يقود محمد صلاح فريقه ليفربول لمواجهة تولوز الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً على ملعب أنفيلد معقل الريدز وتذاع على بي إن سبورتس 1.

وعلى بي إن سبورتس 2 وفي العاشرة مساءً أيضا تقام قمة مباريات الجولة بين برايتون الإنجليزي وأياكس الهولندي.

دوري المؤتمر الأوروبي

ويواصل عمر مرموش مع إينتراخت فرانكفورت الألماني عندما يواجه هلسنكي الفنلندي في العاشرة مساءً أيضا وتذاع على بي إن سبورتس 6.

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