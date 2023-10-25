سيرينو: مررت بوقت عصيب مع صنداونز.. والآن أريد الفوز بجميع الألقاب

أعرب جاستون سيرينو لاعب صنداونز عن سعادته عقب عودته للمشاركة في مباريات فريقه.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقال سيرينو لاعب صنداونز عبر موقع idiskitimes الجنوب إفريقي: "سعيد بالعودة وارتداء قميص صنداونز بكل فخر. لقد مررت بوقت عصيب بعض الشيء ولكن هذا انتهى الآن".

وعاد سيرينو لصفوف صنداونز بعدما تم تجميده لرغبته في الرحيل عن النادي بحسب تقارير جنوب إفريقية.

"آمل أن نتمكن من الحصول على كل الألقاب الممكنة مع النادي. مباراة بترو أتليتكو كانت صعبة لأننا لعبنا بـ 10 لاعبين. كان علينا أن نضاعف جهودنا".

"سعيد بالدعم الذي حصلت عليه من الجميع. ما زال هناك الكثير للقتال من أجله خلال الموسم الحالي".

ونجح صنداونز في التأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي بعد الفوز خارج ملعبه على بترو أتليتكو بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل سلبيا على ملعبه في بريتوريا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

وتعادل الأهلي ذهابا خارج ملعبه أمام سيمبا بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادل في استاد القاهرة بهدف لكل منهما.