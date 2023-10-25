الكشف عن طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويدير اللقاء البنيني لويس دجيندو صاحب الـ38 عاما وتلك هي المباراة الأولى له مع الأهلي وصنداونز.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين صنداونز والأهلي كالآتي:

حكم ساحة: لويس ديجندو من بنين

مساعد أول: إيريك إيلمافو من بنين

مساعد ثان: لويس أوليفيرا من أنجولا

حكم رابع: أحمد امتياز هيرال من موريشيوس

حكم تقنية الفيديو: ماريا ريفيت من موريشيوس

حكم تقنية الفيديو المساعد: عادل زوراق من المغرب

وكانت ماريا ريفيت حكم تقنية الفيديو هي حكم التقنية في مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

وتعادل الأهلي ذهابا خارج ملعبه أمام سيمبا بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادل في استاد القاهرة بهدف لكل منهما.

وتأهل الأهلي بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

أما صنداونز فنجح في التأهل بعد الفوز خارج ملعبه على بترو أتليتكو بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل سلبيا على ملعبه في بريتوريا.