دوري المحترفين - تعديل مواعيد 5 مباريات في الجولة 15
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:20
كتب : رضا السنباطي
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل مواعيد 5 مباريات بدوري المحترفين.
ويشهد الموسم الحالي 2023-2024 منافسات الموسم الحالي من دوري المحترفين.
وأرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطاب يفيد بتعديل 5 مباريات في الجولة 15 لتقام يوم الأربعاء 3 يناير بدلا من الإثنين 1 يناير.
وتم تعديل موعد المباريات التالية:
غزل المحلة × النصر للتعدين
مكادي × وادي دجلة
أسوان × طنطا
بترول أسيوط × مصر للمقاصة
لافيينا × أبو قير للأسمدة
وأقيمت حتى الآن 5 جولات من منافسات الموسم الحالي لدوري المحترفين.
ويتصدر بتروجت جدول الترتيب حتى الآن برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني.
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