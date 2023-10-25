دوري المحترفين - تعديل مواعيد 5 مباريات في الجولة 15

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل مواعيد 5 مباريات بدوري المحترفين.

ويشهد الموسم الحالي 2023-2024 منافسات الموسم الحالي من دوري المحترفين.

وأرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطاب يفيد بتعديل 5 مباريات في الجولة 15 لتقام يوم الأربعاء 3 يناير بدلا من الإثنين 1 يناير.

وتم تعديل موعد المباريات التالية:

غزل المحلة × النصر للتعدين

مكادي × وادي دجلة

أسوان × طنطا

بترول أسيوط × مصر للمقاصة

لافيينا × أبو قير للأسمدة

وأقيمت حتى الآن 5 جولات من منافسات الموسم الحالي لدوري المحترفين.

ويتصدر بتروجت جدول الترتيب حتى الآن برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني.