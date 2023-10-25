تشكيل ليلة الأبطال – مبابي يقود هجوم باريس.. وماينان يعود لحراسة ميلان.. ومواجهة للأخوين

عاد مايك ماينان لحراسة مرمى ميلان بعد الغياب أمام يوفنتوس، فيما يقود كيليان مبابي هجوم باريس سان جيرمان.

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مدربا الفريقين، تشكيلا فريقيهما للمواجهة التي ستجمعهما بعد قليل في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان مع ميلان بعد قليل على ملعب "بارك دو فرانس"، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان شهد عودة ماينان لحراسة المرمى، فيما يقود أوليفيه جيرو.

ويلعب بيير كالولو كظهير أيمن في غياب ديفيد كالابريا للإصابة، فيما يتواجد يونس موسى كلاعب وسط بجانب رادي كرونيتش.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حارس: مايك ماينان.

الدفاع: بيير كالولو – فيكايو توموري – ماليك ثياو – ثيو هيرنانديز.

الوسط: يونس موسى – رادي كرونيتش – تيجاني ريندرز.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفيه جيرو – رافاييل لياو.

من جهة أخرى، يقود عثمان ديمبيلي هجوم باريس سان جيرمان بجانب كيليان مبابي، وراندال كولو مواني.

وستشهد الجولة مواجهة من نوع خاص بتواجد الأخوين، ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان ولوكاس هيرنانديز ظهير أيسر باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان إشكرينيار – لوكاس هيرنانديز.

الوسط: وارين زايير إيمري – مانيول أوجارتي – فيتينيا.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – راندال كولو مواني – كيليان مبابي.

ميلان يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين، فيما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.