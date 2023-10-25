لمواجهة صنداونز.. محمد سراج رئيس لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 20:21

كتب : حسام نور الدين

محمد سراج الدين - عضو مجلس إدارة الأهلي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد سراج الدين برئاسة بعثة الفريق في جنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم في بريتوريا.

وتغادر بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة مساء غدا الخميس.

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ويقام لقاء الذهاب في تمام السابعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما مواجهة الإياب تقام على استاد القاهرة في الرابعة من عصر يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويقوم محمد سراج الدين بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة لتوفير سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

وتعادل الأهلي ذهابا خارج ملعبه أمام سيمبا بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادل في استاد القاهرة بهدف لكل منهما.

وتأهل الأهلي بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

أما صنداونز فنجح في التأهل بعد الفوز خارج ملعبه على بترو أتليتكو بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل سلبيا على ملعبه في بريتوريا.

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