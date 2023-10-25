مدرب صنداونز: ارتكبت أخطاء في حياتي أكثر مما فعله مافالا.. وتقبلنا اعتذار سيرينو

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

صنداونز ضد بترو أتليتكو - الدوري الإفريقي

دافع رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز عن موثوبي مافالا مدافع الفريق بعد تعرضه لطرد مبكر أمام بترو أتليتكو.

موثوبي مافالا

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

وتعرض مافالا للطرد في الدقيقة الثانية من مواجهة الإياب ضد بترو أتليتكو، وتأكد غيابه عن مواجهة الذهاب أمام الأهلي في نصف النهائي.

وقال رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز عبر موقع تايمز لايف الجنوب إفريقي:"ارتكبت أخطاء أكثر تكلفة في حياتي مما فعله مافالا، الكتاب المقدس يقول اغفر ليس سبع مرات ولكن 77 مرة".

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وأضاف "عندما نرتكب الأخطاء، نقوم بالتحليل ثم المضي قدما ومحاولة التحسن، الأخطاء موجودة مثل المشاكل لأنها توفر الفرص".

وشدد "ليس فقط من أجل التطور ولكن من أجل التعلم وإيجاد الحلول".

وتابع "جميع اللاعبين في صنداونز سيحصلون دائما على الحب مني ولن يتم إدانتهم لأننا إذا فعلنا ذلك سيكون خطأ من الجميع".

أما عن أزمة جاستن سيرينو السابقة فأوضح "قصة سيرينو مذهلة بالنسبة لنا، جميعنا نرتكب أخطاء ولكن الحظ هو عندما تتقبل الأخطاء التي ارتكبتها وأنت نادم".

وكان سيرينو قد تقدم بطلب للرحيل عن النادي وارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي وقت ولاية بيتسو موسيماني ثم ارتبط اسمه بكايزر تشيفز منافس صنداونز في جنوب إفريقيا.

وأوضح "عندما تسامح بصدق دون أن تحمل أي ضغينة فإننا نمضي قدما لأن ذلك من تحسين النادي".

وشدد "سيرينو اعتذر للنادي وكان حريصا على البقاء بعد تقديم طلب بالرحيل، وهدفنا جميعا هو التقدم بالنادي لذلك أشيد باللاعب".

واختتم موكوينا تصريحاته "أخيرا أريد أن أشيد بزملاء سيرينو في الفريق لترحيبهم بعودته وقبوله في المجموعة بإظهار الحب له".

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