عطية الله: عازمون على الفوز بلقب الدوري الإفريقي

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله - الوداد

شدد يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي أن فريقه عازم على تحقيق لقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي.

ويستضيف الوداد نظيره إنيمبا النيجيري غدا الخميس ضمن غياب ربع نهائي المسابقة، بعدما فاز النادي المغربي خارج أرضه ذهابا بهدف دون رد.

وقال عطية الله عبر "لو سبورت 360" المغربي: "مواجهة إنيمبا لن تكون سهلة. نحن عازمون على الفوز بلقب الدوري الإفريقي، خاصة أن الوداد خُلق للفوز بالألقاب والبطولات، ولكن هذا لايعني أننا المرشح الأوحد في المسابقة".

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وأضاف "لاعبي الوداد يعملون أن المباراة لن تكون سهلة، وسندخل مواجهة الإياب وهدفنا تحقيق نتيجة الفوز لتفادي أي مفاجئة. الاستعدادات تمر في أجواء جيدة بعد العودة من نيجيريا، وسنعمل على إسعاد الجماهير الودادية بتحقيق نتيجة التأهل".

ويلعب الفائز من مواجهة الوداد وإنيمبا أمام الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي.

فيما يلعب الأهلي أمام صنداونز بطل جنوب إفريقيا في نصف النهائي الأخر.

إنيمبا الوداد المغربي الدوري الإفريقي
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