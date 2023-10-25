بيلد: جوارديولا يرغب في ضم جمال موسيالا.. وليفربول يترقب

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في ضم جمال موسيالا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في صحيفة "بيلد" الألمانية أن سيتي يتوقع منافسة من ليفربول في ظل رغبة يورجن كلوب مدرب الفريق في ضم موسيالا كذلك.

وأوضح التقرير أن سيتي يأمل في تعثر مفاوضات تجديد التعاقد بين اللاعب وبايرن حتى الصيف المقبل كي يستطيع الدخول في مفاوضات لضمه.

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ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ20 عاما حتى صيف عام 2026.

وأوضح التقرير أن بايرن يرغب في مد التعاقد في أقرب وقت ممكن.

وذكر التقرير كذلك وجود اهتمام من ريال مدريد بضم اللاعب الإنجليزي الأصل الألماني الجنسية.

وسبق وارتدى موسيالا قميص منتخب إنجلترا في الفئات السنية قبل اختياره تمثيل ألمانيا في النهاية وشارك معها في يورو 2020 وكأس العالم 2022.

وبدأ موسيالا مسيرته مع تي إس في ليهنيرز الألماني وانضم إلى ساوثامبتون ثم تشيلسي وأخيرا بايرن ميونيخ حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول.

ليفربول مانشستر سيتي بايرن ميونيخ موسيالا
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