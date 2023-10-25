تيليجراف: إيفرتون مهدد بخصم 12 نقطة بسبب مخالفة اللعب المالي النظيف

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

إيفرتون

كشفت صحيفة تيليجراف عن وجود تهديد لنادي إيفرتون بخسارة 12 نقطة من رصيده في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.

وفقا لتيليجراف فإن رابطة الدوري الإنجليزي قد أوصت بتوقيع عقوبة شديدة على إيفرتون في حالة خسارة القضايا المرفوعة ضده والمتعلقة بمخالفة القوانين المالية.

ويتم الاستماع حاليا لقضايا إيفرتون من قبل لجنة مستقلة بعد ان سجلوا خسائر مالية قدرها 306 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات وهو ما يزيد بكثير عن المبلغ المسموح به وهو 105 مليون إسترليني والذي حدده الدوري الإنجليزي.

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ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بنهاية العام الجاري وعلى الرغم من ذلك فإن إيفرتون يرى بأنه موقفهم سليم وأن الإعفاءات التي كان مسموح بها خلال فترة انتشار فيروس كورونا تؤمن موقفه.

وفي حالة ثبوت التهمة فإن أقصى عقوبة قد يتعرض لها إيفرتون هي خصم 12 نقطة من رصيده أو التعرض لغرامات مالية أو إيقاف للقيد.

إيفرتون سيكون في وضع صعب في حالة تم خصم 12 نقطة وسيكون الفريق معرضا للهبوط، إذ يملك إيفرتون حاليا 7 نقاط بالدوري الإنجليزي ويحتل المركز الـ 16 فيما يعني أنه بعد الخصم قد يصبح رصيده من النقاط -5.

ويستعد إيفرتون حاليا لمواجهة وست هام خارج ملعبه في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتمكن إيفرتون من الهروب من الهبوط في الموسم الماضي بفارق 3 نقاط.

إيفرتون الدوري الإنجليزي
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