كلوب يوضح موقف مصابي ليفربول قبل مواجهة تولوز

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف لاعبيه المصابين قبل مواجهة تولوز في الدوري الأوروبي.

ويحل تولوز ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالبطولة يوم الخميس.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "أندي روبرتسون أجرى العملية الجراحية في الكتف بنجاح، لكننا لا نعلم مدة غيابه".

روبرتسون أصيب خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب اسكتلندا.

وأضاف "كودي جاكبو يتدرب بشكل طبيعي وهو متاح للمشاركة أمام تولوز يوم الخميس".

وتابع "تياجو ألكانتارا وستيفان بايتيتش لم يصلا لمرحلة المشاركة في التدريبات الجماعية".

ويغيب الثنائي منذ فترة طويلة بسبب إصابات مختلفة.

وأكمل "جلوس داروين نونيز على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون؟ كان علي أن اختار بين الدفع بلويس دياز أو داروين نونيز في التشكيل الأساسي، فضلت أن يدخل نونيز كبديل ليقتل المباراة، وهو ما حدث".

وأتم كلوب "أعتقد أن نونيز سعيد حقا معنا. نحن سعداء حقًا به. هذا ما أستطيع رؤيته على أرض الملعب وفي التدريبات".

ويحتل ليفربول قمة مجموعته بعد فوزين على لاسك لينز النمساوي وسانت جيلواز البلجيكي.

بينما يحتل تولوز المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

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