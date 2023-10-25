مدرب صنداونز: أصلي من أجل عودة أحد المهاجمين المصابين قبل مباراة الأهلي

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا مدرب صنداونز

يأمل رولاني موكوينا المدير الفني لـ ماميلودي صنداونز في عودة أحد مهاجمي فريقه المصابين قبل أن يواجه الأهلي في الدوري الإفريقي.

وقال رولاني موكوينا في تصريحات نقلها موقع ناديه: "أصلي كل ليلة لكي يصنع الله معجزة لنا من أجل عودة واحدا على الأقل من المهاجمين المصابين لوكاس كوستا أو بيتر شالوليلي قبل مباراة الذهاب ضد الأهلي".

وأَاف "بالتأكيد عودة واحد من هذا الثنائي سيصنع الفارق لنا أمام الأهلي".

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وأتم تصريحاته "من شارك أيضا أمام بترو أتلتيكو ظهر بشكل جيد مثل جاستون سيرينو وأكد أننا يمكننا الاعتماد عليه".

ويلعب الأهلي يوم الأحد المقبل ضد صنداونز في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

بينما تقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.

وكان صنداونز تأهل إلى هذا الدور بعد تخطي بترو أتلتيكو الأنجولي، ووصل الأهلي إلى نصف النهائي بعبور سيمبا التنزاني.

الأهلي صنداونز رولاني موكوينا الدوري الإفريقي
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