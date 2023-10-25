مورينيو: هناك معايير مزدوجة ضدي في الطرود.. ولوكاكو لم يدخل قلب إنتر

يرى جوزيه مورينيو مدرب روما إنه يتعرض للعقوبات بمعايير مزدوجة عن الآخرين.

ويستعد روما لمواجهة سلافيا براج في الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أن هناك معايير مزدوجة ضدي فيما يتعلق بالطرد ولا أعرف لماذا".

وتعرض مورينيو للطرد د مونزا في المباراة الماضية بالدوري الإيطالي.

واستمر "نديكا سيلعب غدا لقد تعافى ولا نمتلك خيارات في الدفاع لإجراء عمليات مداورة ولكن لا يوجد مخططات بعد لكريس سمولينج".

وأضاف "لوكاكو سيلعب لأن المباراة صعبة هو لاعب وغياب ديبالا وبيليجريني يجعله أكثر أهمية".

وواصل "لا اعتقد أن لوكاكو كان بنفس الأهمية في إنتر لأنه حقق ألقاب تمكن 200 لاعب آخر من الفوز بها، انتقال لوكاكو من إنتر لروما يعتبره البعض نوعا من أنواع الدراما بينما انتقال تشالهان أوغلو من ميلان لإنتر يعتبر أعجوبة".

وأكمل "كانافارو وفييري فعلا نفس الشيء ولكن لم يكن هناك أي مشاكل ولا اعتقد أن لوكاكو قد دخل إلى قلب إنتر كثيرا لذلك الأمر مفاجئ بالنسبة لي".

وشدد "لقد شاهدت أكثر من مباراة لسلافيا براج وكانت نسخه مختلفة كثيرا عن بعضهم ولا أعرف أي منهم الذي سنواجه ولكن نحن جاهزين وسنواجه فريق يدافع جيدا ويبنون اللعبة من العمق".

وحقق كلا الفريقان الفوز في أول مباراتين بالدوري الأوروبي على سيرفيت وشيريف تيراسبول.