كوبنهاجن لـ في الجول: لن نشكو حكم مباراة مانشستر يونايتد بسب إنهاء الشوط الأول مبكرا

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 13:20

كتب : حسام أحمد

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

شدد يس مورتنسن المسؤول الإعلامي لنادي كوبنهاجن على أن فريقه لن يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته ضد مانشستر يونايتد.

وخسر كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأطلق ماركو جويدا حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 كما ظهر على شاشة الملعب وشاشة التلفزيون أي قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول وهو شيء مخالف لقوانين كرة القدم.

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وقال مورتنسن لـ FilGoal.com: " لن نتقدم بشكوى أو احتجاج لدى الاتحاد الأوروبي ضد حكم المباراة بشأن هذا القرار"

وتابع "أعتقد أن الحكم قد بدأ الوقت في ساعته قبل بداية الوقت في ساعة ملعب المباراة"

الفوز في المباراة رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الثالثة في المركز الثالث بينما استمر كوبنهاجن في المركز الأخير بنقطة واحدة.

مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا كوبنهاجن
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