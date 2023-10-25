لا جازيتا: تونالي يواجه خطر الإيقاف لمدة 10 أشهر

يواجه الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد خطر الإيقاف لفترة طويلة، بسبب تورطه في المقامرة غير الشرعية.

وذكرت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت أن تونالي سيحرم من ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر، في انتظار الإعلان عن القرار.

وأوضح التقرير أن تونالي لخطة إعادة تأهيل من إدمان المقامرة قد يستمر لمدة 8 أشهر إضافية.

وكان نيوكاسل قد أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانا أكد فيه أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي للعبة فيما يتعلق بمراهنات غير مشروعة.

وأشار بيان النادي إلى أن ساندرو يشارك بشكل كامل في التحقيق وسيواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية.

وغادر تونالي معسكر منتخب إيطاليا الأسبوع قبل الماضي بعد ظهور تقارير عن التحقيقات.

وكان زميله في المنتخب الإيطالي ومهاجم أستون فيلا نيكولو زانيولو قد استُبعد أيضا من منتخب بلاده بالشأن ذاته.

وسبق أن أوقف الاتحاد الإيطالي لاعب يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر للسبب عينه، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاما بالخطأ والتفاوض على تخفيض العقوبة.

من جهته، شدد جيوسيبي ريزو وكيل ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل على أن موكله يعاني من إدمان المقامرة.

وكان الصحفي فابريزيو كورونا قد فجر مفاجأة بتورط كل من ساندرو تونالي ونيوكو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس بممارسة المراهنات في مباريات كرة القدم.

وقال ريزو عبر شبكة توتو ميركاتو: "ساندرو يعاني من إدمان المقامرة ويحارب من أجل تجنب ذلك ومتأكد من فوزه في تلك المباراة الصعبة، هو حزين ويعاني من صدمة".

وتابع "أود أن أشكر نيوكاسل على دعمهم للاعب هو يتدرب حاليا وقد يشارك يوم الأحد".

وأضاف "أتمنى أن تكون مشكلة المقامرة تلك ستساعد في إنقاذ حياة تونالي هو والكثير من اللاعبين الشباب الذين يعانون من نفس المشكلة".

وأتم "ساندرو يفهم أن عليه التركيز على تلك المشكلة ويواجه إدمان المقامرة بنهج قوي وحازم".

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق أن لاعب الوسط اعترف بإدمانه للمراهنات والمقامرة وبأنه ارتكب خطأ.

وحسب الصحيفة فإن لاعب ميلان السابق يتجه إلى تصحيح مساره والتواصل مع معالج محترف ليبتعد عن هذا الطريق نهائيا.

وعلمت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما نفّس عن مشاعره مع المقربين منه وبكى وتعهد بأخذ نصائح المعالج والمقربين منه.

ومن المقرر أن تكون العقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة كبيرة بسبب المراهنات.

وفي حال تطبيق العقوبات فستطبق في جميع البطولات التابعة لفيفا والاتحاد الأوروبي.