مواعيد مباريات الأربعاء 25 أكتوبر - ميلان ضد باريس.. وبرشلونة يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 10:29
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
فيينورد × لاتسيو.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
برشلونة × شاختار.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
يانج بويز × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
لايبزيج × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
باريس سان جيرمان × ميلان.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
سيلتيك × أتليتكو مدريد.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 3.
رويال أنتويرب × بورتو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل.
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