مواعيد مباريات الأربعاء 25 أكتوبر - ميلان ضد باريس.. وبرشلونة يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 10:29

كتب : FilGoal

ميلان

تقام اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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فيينورد × لاتسيو.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

برشلونة × شاختار.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

يانج بويز × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

لايبزيج × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

باريس سان جيرمان × ميلان.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

سيلتيك × أتليتكو مدريد.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 3.

رويال أنتويرب × بورتو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل.

برشلونة ميلان باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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