مواعيد مباريات الأربعاء 25 أكتوبر - ميلان ضد باريس.. وبرشلونة يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

فيينورد × لاتسيو.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

برشلونة × شاختار.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

يانج بويز × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

لايبزيج × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

باريس سان جيرمان × ميلان.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

سيلتيك × أتليتكو مدريد.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 3.

رويال أنتويرب × بورتو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

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