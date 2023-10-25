شكوك حول جاهزية 7 لاعبين من صنداونز أمام الأهلي.. وتأكد غياب لاعب

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

صنداونز

حسم صنداونز بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لمواجهة الأهلي في النسخة الأولى من المسابقة.

وكان صنداونز قد تعادل إيابا مع بترو أتليتكو بدون أهداف بينما فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

وغاب سبعة لاعبين عن صنداونز في مواجهة الإياب ضد بترو أتليتكو وهناك شكوك حول جاهزيتهم أمام الأهلي.

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ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل في مباراة الذهاب، بينما لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر المقبل على استاد القاهرة.

وتأكد غياب موثوبي مافالا مدافع صنداونز عن مواجهة الأهلي بعد تعرضه للطرد أمام بترو أتليتكو.

ولعب مافالا 16 مباراة مع صنداونز هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر رغم مركزه كمدافع.

بينما هناك شكوك حول مشاركة 7 لاعبين وهم كالآتي:

- بيتر تشالويلي بسبب إصابة في الكاحل، ودخل مهاجم صنداونز في المرحلة الثانية من التأهيل.

ولعب تشالويلي 12 مباراة مع صنداونز هذا الموسم وساهم في 12 هدفا بصناعة هدفين وتسجيل 10 أهداف.

- البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا صانع الألعاب بسبب إصابة في الركبة ووصل إلى المرحلة الثالثة من التأهيل.

وخاض ريبيرو 11 مباراة مع صنداونز هذا الموسم وساهم في 10 أهداف بتسجيل سبعة منهم.

- ثابيلو مورينا الظهير الأيمن بسبب إصابة في البطن وفي المرحلة الثانية من التأهيل.

وخاض مورينا سبع مباريات هذا الموسم بينهم مباراة في دوري أبطال إفريقيا.

- باثوسي أوباس مدافع الفريق بسبب إصابة في عضلات الفخذ وفي المرحلة الثانية من التأهيل.

ولعب باثوسي في ست مباريات مع الفريق هذا الموسم بينهم مباراة في دوري أبطال إفريقيا.

- سيفو موبولي لاعب الوسط بسبب إصابة في الكاحل وفي المرحلة الثالثة من التأهيل.

وخاض سيفو خمس مباريات هذا الموسم وصنع هدفا.

- الإثيوبي أبوبيكير نصير جناح أيسر صنداونز وفي المرحلة الثانية من التأهيل.

وخاض نصير مباراة واحدة مع الفريق هذا الموسم في كأس جنوب إفريقيا.

- سياندا نيانجا لاعب وسط صنداونز بسبب إصابة في الكتف وفي المرحلة الثانية من التأهيل.

ولعب نيانجا مباراة واحدة لمدة 17 دقيقة في مسابقة الدوري.

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