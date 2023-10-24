موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة

حسم الأهلي بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد التعادل ذهابا وإيابا مع سيمبا التنزاني.

وتأهل الأهلي بأفضلية الأهداف خارج الأرض إذ تعادل ذهابا بهدفين لكل منهما، وإيابا بهدف لكل فريق.

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

موعد مباراة الذهاب

تطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في طائرة خاصة يوم الخميس من أجل خوض مواجهة الذهاب.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

موعد مباراة الإياب

يستضيف الأهلي فريق صنداونز يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة بين الأهلي وصنداونز.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

ويأتي ذلك بعد تأخير الساعة في مصر بداية من منتصف بعد غدا الخميس والعودة للتوقيت الشتوي.